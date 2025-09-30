Dove vedere Atalanta-Club Brugge

Oggi alle ore 18.45 seconda giornata di Champions dell' Atalanta che affronta in casa il Club Brugge , partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 253 e in streaming su NOW . Telecronaca Riccardo Gentile, commento Riccardo Montolivo; a bordocampo Massimiliano Nebuloni e Filippo Benincampi. Diretta Gol con Dario Massara. Inoltre, appuntamento con 'Champions League Show' dalle 18 alle 18.35 con Sara Benci e Alessandro Costacurta. Poi dalle 20 e dalle 23 con Mario Giunta in compagnia di Fabio Capello, Paolo Condò, Paolo Di Canio e Goran Pandev. Alle 18.45 e alle 21 appuntamento anche con Diretta Gol, su Sky Sport Max e Sky Sport 251, per seguire le partite in contemporanea.

I numeri di Atalanta e Club Brugge

Questa è la seconda stagione consecutiva in cui Atalanta e Club Brugge si affrontano, con la squadra belga che ha vinto entrambi gli incontri nei play-off di Champions League del 2024/25 (5-2 complessivo). L'Atalanta ha perso solo tre delle 10 partite di Champions la scorsa stagione (4V, 3N) e due di queste tre sono state contro il Bruges (l'altra con il Real Madrid). La Dea ha infatti perso più match nei play-off (due) che nelle otto partite disputate nella fase a gironi (4V, 3N, 1P). Le vittorie del Bruges sull'Atalanta nella scorsa stagione hanno interrotto una striscia di 15 incontri consecutivi senza vittorie contro avversarie italiane nelle principali competizioni europee (sei pareggi e nove sconfitte), tra novembre 2003 e gennaio 2025. L'Atalanta ha perso tutte le ultime tre partite di Champions League; si tratta della striscia di sconfitte più lunga nella competizione dopo le prime tre nella competizione tra settembre e ottobre 2019. Il Bruges ha perso solo una delle ultime cinque partite nella fase a gironi della Champions League (2V, 2N), contro il Manchester City a gennaio (1-3). I belgi hanno vinto 4-1 nella prima giornata di questa edizione (contro il Monaco) e solo il Real Madrid (28) ha effettuato più tiri (26) nel turno di apertura. Dopo aver tenuto la porta inviolata per quattro partite consecutive all'inizio della Champions League 2024/25, l'Atalanta ha collezionato un solo clean sheet nelle sette successive (15 gol subiti).