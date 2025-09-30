Il calendario e gli orari delle partite di oggi

Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggiguida tv
Oggi, martedì 30 settembre, si scende in campo per la seconda giornata di League Phase di Champions League. Su Sky e in streaming su NOW, le partite live da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Champions League Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport
Si torna in campo in Europa con la Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026. Martedì 30 settembre la seconda giornata della massima competizione europea per club sarà live su Sky Sport con le partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Alle 18.45 sarà l’Atalanta la prima italiana a scendere in campo in casa contro il Club Brugge, su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Alle 21.00 toccherà all’Inter, che ospiterà a San Siro lo Slavia Praga, su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.
Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì
Gli studi di Sky Sport
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con la conduzione di Sara Benci, per lo studio delle 18, e di Mario Giunta per i pre e i postpartita serali. In studio, insieme a Paolo Condò, i talent di Sky Sport: martedì Fabio Capello, Goran Pandev, Alessandro Costacurta e Paolo Di Canio. Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party, mentre chiude la serata Goleador Europe, con Martina Quaranta.
Champions League, la programmazione di oggi su Sky e NOW
Martedì 30 settembre
- alle 18.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Max, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
- alle 18.45: ATALANTA-CLUB BRUGGE su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Riccardo Montolivo, inviati Massimiliano Nebuloni e Filippo Benincampi, Diretta Gol Dario Massara
- alle 18.45: KAIRAT ALMATY-REAL MADRID su Sky Sport Calcio, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Antonio Nucera, Diretta Gol Federico Botti
- alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Max, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
- alle 21.00: INTER-SLAVIA PRAGA su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Massimo Marianella, commento Aldo Serena, inviati Matteo Barzaghi e Andrea Paventi; Diretta Gol Federico Zancan
- alle 21.00: GALATASARAY-LIVERPOOL su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Paolo Redi, Diretta Gol Paolo Ciarravano
- alle 21.00: CHELSEA-BENFICA su Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Nicola Roggero, inviata Valentina Mariani, Diretta Gol Luca Mastrorilli
- alle 21.00: PAFOS-BAYERN MONACO su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Giovanni Poggi
- alle 21.00: ATLETICO MADRID-EINTRACHT FRANCOFORTE su Sky Sport 256 e in streaming su NOW. Telecronaca Alessandro Sugoni, Diretta Gol Manuel Favia
- alle 21.00: OLYMPIQUE MARSIGLIA-AJAX su Sky Sport 257 e in streaming su NOW. Telecronaca Andrea Menon, Diretta Gol Daniele Barone
- alle 21.00: BODOE GLIMT-TOTTENHAM su Sky Sport 258 e in streaming su NOW. Telecronaca Christian Giordano, Diretta Gol Federico Zanon
Gli studi del martedì
- Dalle 18 e dalle 20.55: Champions League Show – con Sara Benci e Alessandro Costacurta
- Dalle 20, dalle 23 e da mezzanotte con After Party
- Champions League Show – con Mario Giunta, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio e Goran Pandev
- All’1.00: Goleador Europe – con Martina Quaranta