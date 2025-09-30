Il calendario e gli orari delle partite di oggi

Oggi, martedì 30 settembre, si scende in campo per la seconda giornata di League Phase di Champions League. Su Sky e in streaming su NOW , le partite live da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Champions League Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

Si torna in campo in Europa con la Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026. Martedì 30 settembre la seconda giornata della massima competizione europea per club sarà live su Sky Sport con le partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Alle 18.45 sarà l’Atalanta la prima italiana a scendere in campo in casa contro il Club Brugge, su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Alle 21.00 toccherà all’Inter, che ospiterà a San Siro lo Slavia Praga, su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì