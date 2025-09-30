Dove vedere Inter-Slavia Praga

Oggi alle ore 21 seconda giornata di Champions dell'Inter che affronta in casa lo Slavia Praga, partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW . Telecronaca Massimo Marianella, commento Aldo Serena; a bordocampo Andrea Paventi e Matteo Barzaghi. Diretta Gol con Federico Zancan. Inoltre, appuntamento con 'Champions League Show' dalle 18 alle 18.35 con Sara Benci e Alessandro Costacurta. Poi dalle 20 e dalle 23 con Mario Giunta in compagnia di Fabio Capello, Paolo Condò, Paolo Di Canio e Goran Pandev. Alle 18.45 e alle 21 appuntamento anche con Diretta Gol , su Sky Sport Max e Sky Sport 251, per seguire le partite in contemporanea.

I numeri di Inter e Slavia Praga

Questo sarà il terzo incontro tra Inter e Slavia Praga in competizioni europee, dopo i due precedenti che risalgono alla fase a gironi della Champions League 2019/20. L'Inter ha pareggiato 1-1 in casa e vinto 3-1 nella gara di ritorno in trasferta. Lo Slavia Praga non ha mai vinto in trasferta contro una squadra italiana in una delle principali competizioni europee, perdendo sette delle otto partite disputate finora (1N). L'unica occasione in cui è riuscito a evitare la sconfitta, tuttavia, è stata proprio contro l'Inter nel settembre 2019 (1-1). L'Inter ha vinto le ultime quattro partite contro squadre ceche in Champions League con un punteggio complessivo di 10-1 (tutte a partire dall'edizione 2019/20), mantenendo la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre. Lo Slavia Praga ha perso le ultime tre trasferte in competizioni europee senza segnare, tutte nella fase a gironi dell'Europa League 2024/25. L'ultima volta che la formazione ceca ha incassato quattro ko esterni consecutivi in una delle principali competizioni europee risale all'ottobre 2007 (cinque di fila). Dopo aver battuto l'Ajax (in trasferta nella prima giornata), Cristian Chivu potrebbe diventare il quarto allenatore dell'Inter a vincere le sue prime due partite di Champions League, dopo Luciano Spalletti (2018/19), Claudio Ranieri (2011/12) e Roberto Mancini (2004/05). Una delle due marcature multiple di Lautaro Martínez in Champions con la maglia dell'Inter è arrivata proprio contro lo Slavia Praga, nel novembre 2019 (l'altra è una tripletta contro il Monaco, nel gennaio 2025). L'argentino ha aperto le marcature in quella sfida, prima di segnare il terzo gol nella vittoria finale per 3-1.