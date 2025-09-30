Fondato da medici, Kafka e un 9-0 contro l'Inter: le strane storie dello Slavia Praga

Jindrich Trpisovsky dello Slavia è molto più che un semplice allenatore: in carica dal 2018, tra poco taglierà il traguardo delle quattrocento panchine. Dopo i tre scudetti consecutivi tra 2019 e 2021, è tornato a vincere il campionato nella scorsa stagione. Ha fatto tanta gavetta e non è un ex calciatore: da giovane faceva il cameriere e la sua carriera nel calcio era partita direttamente dalla panchina a 35 anni nel 2011. In nove stagioni ha vinto anche quattro coppe nazionali, una panchina d'oro, senza mai scendere una singola volta sotto il secondo posto in campionato. Le tante storie di Praga.