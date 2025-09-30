Per il match di mercoledì alle 21 contro il Villarreal, Tudor non ha convocato Bremer e Thuram: in difesa Kalulu insieme a Gatti e Kelly, a centrocampo c'è McKennie con Locatelli. In attacco Openda e Vlahovic in panchina: tocca a David dal 1', con Yildiz e Koopmeiners alle sue spalle. Sugli esterni Cambiaso e Cabal. Le probabili formazioni di Villarreal-Juventus
La probabile formazione
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, Locatelli, McKennie, Cabal; Koopmeiners, Yildiz; David. All. Tudor
- contro gli spagnoli non convocati Bremer e Thuram
- Rispetto al pari con l’Atalanta, in avanti David dal 1’ al posto di Openda, alle sue spalle Yildiz e Koopmeiners (e non Adzic)
- McKennie a centrocampo con Locatelli
- In difesa linea a tre con Kalulu, Gatti e Kelly