Per il match di mercoledì alle 21 contro il Villarreal, Tudor non ha convocato Bremer e Thuram: in difesa Kalulu insieme a Gatti e Kelly, a centrocampo c'è McKennie con Locatelli. In attacco Openda e Vlahovic in panchina: tocca a David dal 1', con Yildiz e Koopmeiners alle sue spalle. Sugli esterni Cambiaso e Cabal. Le probabili formazioni di Villarreal-Juventus

