Villarreal-Juventus, le probabili formazioni della partita di Champions

Champions League

Per il match di mercoledì alle 21 contro il Villarreal, Tudor non ha convocato Bremer e Thuram: in difesa Kalulu insieme a Gatti e Kelly, a centrocampo c'è McKennie con Locatelli. In attacco Openda e Vlahovic in panchina: tocca a David dal 1', con Yildiz e Koopmeiners alle sue spalle. Sugli esterni Cambiaso e Cabal. Le probabili formazioni di Villarreal-Juventus

Probabili formazioni
Juventus
Juventus
Michele Di Gregorio
Michele Di Gregorio
Portiere
Juventus
Pierre Kalulu
Pierre Kalulu
Difensore centrale di destra
Juventus
Federico Gatti
Federico Gatti
Difensore centrale
Juventus
Lloyd Kelly
Lloyd Kelly
Difensore centrale di sinistra
Juventus
Andrea Cambiaso
Andrea Cambiaso
Esterno destro
Juventus
Manuel Locatelli
Manuel Locatelli
Centrocampista
Juventus
Weston McKennie
Weston McKennie
Centrocampista
Juventus
Juan Cabal
Juan Cabal
Esterno sinistro
Juventus
Teun Koopmeiners
Teun Koopmeiners
Trequartista
Juventus
Kenan Yildiz
Kenan Yildiz
Trequartista
Juventus
Jonathan David
Jonathan David
Attaccante

La probabile formazione

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, Locatelli, McKennie, Cabal; Koopmeiners, Yildiz; David. All. Tudor

  • contro gli spagnoli non convocati Bremer e Thuram
  • Rispetto al pari con l’Atalanta, in avanti David dal 1’ al posto di Openda, alle sue spalle Yildiz e Koopmeiners (e non Adzic)
  • McKennie a centrocampo con Locatelli
  • In difesa linea a tre con Kalulu, Gatti e Kelly

