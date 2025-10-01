Il calendario e gli orari delle partite di oggi

Il calendario e gli orari delle partite di oggiguida tv
Oggi, mercoledì 1^ ottobre, si scende in campo per la seconda giornata di League Phase di Champions League. Su Sky e in streaming su NOW, le partite live da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Champions League Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport
Si torna in campo in Europa con la Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026. Mercoledì 1^ ottobre, la seconda giornata della massima competizione europea per club sarà live su Sky Sport con le partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Alle 21.00, appuntamento allo stadio Diego Armando Maradona con la sfida tra Napoli e Sporting Lisbona, su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Alle 21.00 anche Villareal-Juventus: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.
Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì.
Gli studi di Sky Sport
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con la conduzione di Sara Benci, per lo studio delle 18.00, e di Mario Giunta per i pre e i postpartita serali. In studio, insieme a Paolo Condò, i talent di Sky Sport: martedì Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Zvonimir Boban e Faouzi Ghoulam. Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party, mentre chiude la serata Goleador Europe, con Martina Quaranta.
Champions League, la programmazione di oggi su Sky e su NOW
Mercoledì 1^ ottobre
- alle 18.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
- alle 18.45: UNION SAINT-GILLOISE-NEWCASTLE su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Alessandro Sugoni, Diretta Gol Paolo Ciarravano
- alle 18.45: QARABAG-COPENAGHEN su Sky Sport Max, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Riccardo Morelli, Diretta Gol Christian Giordano
- alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Max, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
- alle 21.00: NAPOLI-SPORTING LISBONA su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Luca Marchegiani, inviati Massimo Ugolini, Francesco Modugno e Gianluigi Bagnulo, Diretta Gol Riccardo Gentile
- alle 21.00: BARCELLONA-PSG su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi, inviato Gianluca Di Marzio, Diretta Gol Antonio Nucera
- alle 21.00: MONACO-MANCHESTER CITY su Sky Sport Mix, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Nicola Roggero, Diretta Gol Luca Mastrorilli
- alle 21.00: ARSENAL-OLYMPIACOS su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Telecronaca Massimo Marianella, Diretta Gol Nicolò Ramella
- alle 21.00: BORUSSIA DORTMUND-ATHLETIC BILBAO su Sky Sport 256 e in streaming su NOW. Telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Dario Massara
- alle 21.00: BAYER LEVERKUSEN-PSV EINDHOVEN su Sky Sport 257 e in streaming su NOW. Telecronaca Daniele Barone, Diretta Gol Filippo Benincampi
Gli studi del mercoledì
- dalle 18.00: Champions League Show con Sara Benci e Paolo Condò
- dalle 20, dalle 23 e da mezzanotte con After Party
- Champions League Show con Mario Giunta, Paolo Condò, Fabio Capello, Zvonimir Boban, Alessandro Costacurta e Faouzi Ghoulam
- All’1.00: Goleador Europe con Martina Quaranta