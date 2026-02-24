Juventus-Galatasaray, la conferenza stampa di Spalletti LIVE
Ritorno dei playoff per la Juventus, impegnata mercoledì alle 21 contro il Galatasaray, con l'obiettivo di recuperare il 5-2 di Istanbul. A presentare la sfida in conferenza stampa l'allenatore dei bianconeri, Luciano Spalletti, da seguire sul nostro liveblog alle 16
Quanto conterà il supporto dei tifosi domani sera?
Spalletti: "Ci sono partite che non si giocano, si compongono. Serve creare un contesto, serve la partecipazione di un intero ambiente. E noi abbiamo bisogno del cuore dei nostri tifosi. Tutte le volte che sono entrato in questo stadio e ho sentito partecipare il pubblico siamo diventati più forti. Più che il gesto, questa partita la si risolve creando un contesto. Sappiamo che è un momento difficile, ma questa volta chiediamo proprio ai tifosi di starci vicino".
Iniziano le domande per Luciano Spalletti.
In cosa senti di essere cresciuto di più?
Kelly: "Il periodo trascorso alla Juventus è stato davvero incredibile. Sono fiero e orgoglioso di giocare in un club di questo genere. Mi sono integrato sin dall'inizio. Questo club ti dà l'occasione di migliorare. Io cerco sempre di considerare i dettagli per capire come posso migliorare il mio gioco. Dall'altra parte, c'è anche la mentalità che conta: devi essere molto deciso, concentrato e motivato. Ed è questo quello che sto cercando di fare".
Che cosa non dovete dimenticare degli errori che avete fatto questa settimane?
Kelly: "Il modo in cui abbiamo subito dei gol è qualcosa che nessun calciatore vuole vedere. Penso che le azioni di gioco sono quelle a cui bisogna prestare particolarmente attenzione, soprattutto quando ci sono dei contrasti".
Sfidare di nuovo Osimhen ti toglie un po' il sonno? Avete capito come fermare un giocatore così?
Kelly: "Sappiamo che calciatore abbiamo davanti. Sappiamo che all'andata si sono create molte occasioni, ma questa settimana abbiamo provato diverse cose. Sappiamo che cosa fare: dovremmo cercare di entrare in partita sin da subito. Personalmente, spero di giocare ad alto livello, che è quello che voglio fare in ogni partita. Sappiamo che sarà una partita molto dura, ma dobbiamo essere pronti".
Che emozioni state vivendo all'interno del gruppo?
Kelly: "Al momento capiamo tutti la posizioni in cui ci troviamo. In termini di emozioni, quando giochiamo partite di questo genere sappiamo che è molto duro. Ma, come ho detto prima, questo è un club basato sulla famiglia. C'è questo tipo di ambiente. La squadra è molto unita e compatta. Ci prendiamo cura l'uno dell'altro e cerchiamo di incoraggiarci per andare nella giusta direzione".
In una partita come quella di domani, quanto conterà la spinta dello Stadium?
Kelly: "Quando giochiamo davanti ai nostri tifosi, questo ci dà molta convinzione e fiducia. Credo che spetterà a noi giocatori entrare nella partita di domani. Sappiamo la posizione in cui ci troviamo al momento e non possiamo dimenticarcelo. Sappiamo che è un compito arduo, ma dobbiamo essere pronti per una partita di questo genere".
Inizia la conferenza stampa di Spalletti e di Kelly.
Tra pochi minuti inizierà la conferenza stampa di Spalletti.
Il tabellone della Champions
Dopo gli spareggi si potrà definire il tabellone completo con il sorteggio del 27 febbraio. Intanto conosciamo già comunque le coppie di squadre che potrebbero incrociare le italiane agli ottavi in caso di passaggio del turno: la guida e tutto quello che c'è da sapere.
Il tabellone della Champions: terminata l'andata dei playoffVai al contenuto
Qual è il vero livello di questa Juventus?
Le parole di Spalletti dopo la sconfitta contro il Como hanno acceso il dibattito su quale sia la reale forza della squadra. Ma il discorso sembra essere molto più ampio. L'approfondimento di Michele Padovano su Sky Sport Insider.
Qual è il vero livello di questa JuventusVai al contenuto
Juve agli ottavi? Le probabilità
A Sky Calcio Club, le percentuali di qualificazione delle squadre italiane in vista del ritorno dei playoff di Champions League.
Juventus, approvata semestrale fine 2025: rosso per 2,5 milioni
Il CdA della Juve ha approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 31 dicembre 2025. La variazione negativa, rispetto al primo semestre dell'esercizio precedente, è di 19,4 milioni. A incidere, nonostante la riduzione degli stipendi, i minori ricavi da calciomercato, gare e diritti tv, oltre all'esonero di Tudor.
Juve, primo semestre in perdita per 2,5 mlnVai al contenuto
Gli highlights dell'andata
Bremer e Yildiz migliorano
Nel giorno di riposo concesso da Spalletti, Bremer e Yildiz si sono sottoposti a trattamenti fisioterapici alla Continassa. Ci sono leggeri miglioramenti nelle loro condizioni, e potrebbero essere recuperati in vista del match contro il Galatasaray.
Mercoledì alle 21 va in scena il ritorno dei playoff di Champions League tra Juventus e Galatasaray: si riparte dal 5-2 di Istanbul a favore dei turchi. L'allenatore bianconero, Luciano Spalletti, parla in conferenza stampa dalle 16.