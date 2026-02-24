Fabio Caressa, commento Giuseppe Bergomi, inviati Matteo Barzaghi, Andrea Paventi e Gianluca Di Marzio; Diretta Gol con Federico Zancan. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show , con Federica Masolin alla conduzione. Appuntamento dalle ore 20 alle 20.45 e dalle 22.45 a mezzanotte e mezza. In studio Fabio Capello, Paolo Condò, Zvominir Boban, Goran Pandev, Mario Giunta e Alessandro Del Piero in collegamento da San Siro. Alle 21 appuntamento anche con Diretta Gol per seguire le partite in contemporanea (su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251).

I numeri di Inter e Bodo Glimt

La sconfitta dell'Inter all'andata contro il Bodo Glimt è stata solo la seconda subita da una squadra italiana contro una norvegese in Coppa dei Campioni/Champions League, dopo il Milan contro il Rosenborg nel dicembre 1996 (1-2). Il Bodo Glimt potrebbe diventare la prima squadra norvegese a superare un turno a eliminazione diretta in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League dal Lillestrøm nel primo turno del 1987/88 (contro il Linfield). L'ultima squadra a qualificarsi in un doppio confronto a eliminazione diretta di Champions League dopo una sconfitta con almeno due gol di scarto nella gara d'andata giocata in trasferta è stato il Liverpool nel 2018/19 (contro il Barcellona in semifinale, 4-3 in aggregato). Da allora altre 11 squadre si sono trovate in questa situazione ma non sono riuscite a passare il turno.

Il Bodo Glimt potrebbe diventare la prima squadra, al di fuori di quelle dei cinque maggiori campionati europei, a vincere quattro partite consecutive in un'edizione di Coppa dei Campioni/Champions League contro avversari provenienti da quei campionati (Inghilterra, Spagna, Germania, Italia e Francia) dopo l'Ajax nel 1971/72, che in quella stagione vinse la Coppa dei Campioni. L'Inter – che deve recuperare due gol dalla gara d'andata – ha vinto con almeno due gol di scarto solo in sei delle 52 partite giocate nella fase a eliminazione diretta della Champions League e non ha mai vinto una gara con tre o più gol di scarto nella fase a eliminazione diretta della competizione. L'Inter ha vinto le prime quattro partite in Champions League sotto la guida di Christian Chivu, ma da allora ha perso quattro delle ultime cinque (1V). Tra gli allenatori con almeno cinque partite alla guida dell'Inter nella competizione, Chivu ha ora la percentuale di sconfitte più alta.