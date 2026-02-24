L'allenatore nerazzurro ha introdotto il ritorno del playoff di Champions contro i tedeschi: "Sappiamo che è una missione difficile, ma dobbiamo provarci dal primo all'ultimo minuto. Prendiamo spunto dalla rimonta col Napoli: serviranno testa e lucidità, dovrà esserci un clima infernale nel nostro stadio. Passare il turno è un sogno, proviamo a viverlo". Atalanta-Dortmund è in diretta mercoledì alle 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Operazione rimonta per l'Atalanta, irresistibile in campionato ma a rischio eliminazione in Europa. Si riparte dal ritorno del playoff di Champions dopo il 2-0 incassato in Germania, risultato da ribaltare a Bergamo (diretta mercoledì alle 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 253 e in streaming su NOW). Di fronte c’è il Borussia Dortmund, avversaria trascinata all'andata da Guirassy e Beier prima del 2-2 imposto dal Lipsia in Bundesliga. I nerazzurri hanno invece ribaltato il Napoli, vittoria che ha lievitato a 23 i punti raccolti in Serie A nel 2026 senza mai perdere. Ora, però, serve un'impresa da Dea. Ne ha parlato Raffaele Palladino ai microfoni di Sky Sport.



È una missione impossibile?

"Sicuramente è una missione difficile, lo sappiamo però dobbiamo provarci. Sarà un’impresa difficilissima ma ci proveremo con le nostre forze, le nostre armi e il nostro entusiasmo. Dovremo giocare di qualità e avere grande fiducia in noi stessi provandoci dal primo all’ultimo minuto".



La vittoria sul Napoli ha dato fiducia…

"C’è grande entusiasmo, energia positiva e tanto altro da mettere in campo. Contro il Napoli è stata una rimonta, prendiamone spunto. E comunque è una partita aperta che dura 90 o più minuti: cercheremo di mettere in difficoltà una squadra abituata a questa partita. Servirà testa e lucidità, siamo nel nostro stadio: non siamo in campo solo in 23, ma ce ne sono altri 23mila".



Non c’è niente da perdere, significa avere più leggerezza…

"Affrontiamo tutte le squadre con lo spirito giusto. Dobbiamo godercela questa partita, è importante. Vogliamo continuare a giocare in Europa e possiamo crescere. Passare il turno è un sogno, proveremo a viverli e daremo tutto".



Quante rotazioni ci saranno domani?

"Recuperiamo Ederson che è importante. In tanti vogliono giocare, oggi mi hanno messo in difficoltà in allenamento. Sono sicuro che anche chi subentrerà ci darà una mano importante".



Se la squadra riuscisse nell’impresa quale premio avrà?

"Non ci ho pensato, sono molto concentrato sulla partita. Se dovesse succedere potremmo pensare a qualcosa in più di una cena…".



L'Atalanta è abituata a grandi notti in Europa…

"L’obiettivo è quello, ci speriamo. Sappiamo che non è facile rimontare due gol a una squadra così forte. Ma noi vogliamo crederci, ho visto energia positiva da parte di tutti. Dovrà essere un clima infernale nel nostro stadio, non vediamo l’ora di scendere in campo".