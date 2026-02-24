Offerte Sky
Youth League, è una pazza Inter: rimonta il Betis 5-3 e passa ai quarti

Youth League
©Getty

L'Inter spera di rimontare contro il Bodo/Glimt nel ritorno dei playoff di Champions. In attesa di vedere gli uomini di Chivu in campo, la Primavera nerazzurra ha già compiuto un'impresa: negli ottavi di finale di Youth League contro il Real Betis, dopo essere andati sotto 2-3, i giovani guidati da Carbone hanno vinto in rimonta 5-3, strappando il pass per i quarti

INTER-BODO/GLIMT, LE PROBABILI FORMAZIONI

L'Inter Primavera rimonta il Real Betis negli ottavi di finale di Youth League al termine di una partita pazza. Al Centro Sportivo Giacinto Facchetti, i ragazzi di Benny Carbone si trovano già sul 2-0 dopo 6 minuti grazie a una doppietta di Jamal Iddrissou. Entro la fine del primo tempo, però, il Betis recupera lo svantaggio e pareggia i conti con Morante e Rodrigo Marina, che al 51' completa la rimonta con il 3-2 per gli spagnoli. L'Inter non si scoraggia e in pochi minuti si porta sul 4-3, prima con il terzo gol di Idrissou poi con Mancuso. Nel recupero c'è spazio anche per il 5-3, firmato da Mattia Marello su punizione. I nerazzurri passano così ai quarti di finale.

Inter-Betis 5-3

2', 6', 70' Iddrissou (I), 32' Morante (B), 45', 51' Rodrigo Marina (B), 73' Mancuso (I), 94' Marello (I)
 

INTER (4-3-3): Taho; Ballo, Bovio, Jakirovic, Marello; Venturini (El Mahboubi 69'), Cerpelletti, Zarate (Putsen 69'); Mosconi (La Torre 87'), Iddrissou, Zouin (Mancuso 59'). All. Carbone
 

BETIS (4-3-3): Zhuravskyi; De Sa Abreu (Cayetano Cordón 71'), Curro Macías, N'Agoran, De Roa; Rica, Miguel Angel (Doronins 89'), Corralejo; Rafa Oya (Antonio Gonzalez 71'), Rodrigo Marina, Morante. All. Barrero Morales

