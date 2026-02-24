Inter-Bodo Glimt, Chivu: "Ci abbiamo provato in tutti i modi, il Bodo passa con merito"Champions League
Dopo l'eliminazione dalla Champions Chivu commenta: "Niente da rimproverare alla squadra, ci abbiamo provato in tutti i modi ma abbiamo trovato una squadra organizzata e con più energia della nostra. Forse se fossimo riusciti a sbloccarla..."
Niente rimonta, anzi: l'Inter perde anche la gara di ritorno dei playoff ed è fuori dalla Champions, eliminata dal Bodo Glimt. "Ci abbiamo provato in tutti i modi dall’inizio, ma abbiamo affrontato una squadra molto ben organizzata con un blocco basso e tutti i giocatori sotto la linea della palla", commenta Cristian Chivu a Sky dopo la partita. "Probabilmente non riuscire a sbloccarla e fare l’1-0, ha dato loro anche il comfort mentale nel fare determinate cose, sapendo che eravamo costretti a fare due gol per portarla ai supplementari. Non ho niente da rimproverare ai ragazzi perché hanno cercato in tutti modi di farcela con quelle che erano le nostre energie".
"Complimenti a loro, meritano di passare il turno"
"C’è tanta amarezza perché abbiamo cercato di passare il turno, ma purtroppo oggi abbiamo affrontato una squadra molto ben organizzata e con più energie della nostra", continua Chivu. "Bisogna fargli i complimenti perché è una squadra che non a caso merita di passare il turno". Poi, quando gli viene chiesto se l'Inter abbia affrontato la sfida con la giusta determinazione o se invece ormai si sia concentrata sullo scudetto come primo obiettivo, Chivu replica: "L’obiettivo è essere competitivi, l’abbiamo sempre dichiarato. Non abbiamo mai avuto intenzione di pensare a cose troppo lontane, che non riusciamo a controllare. In Champions si sa che il livello è alto e se non riesci a trovare concretezza e lucidità, trovi avversari che ti puniscono al primo errore che fai".
"Forse se avessimo segnato l'1-0..."
"Abbiamo forzato un po’ le giocate dietro alla loro linea, anche all’intervallo ho chiesto di avere pazienza e cambiare fronte più velocemente, in modo da destabilizzare un po’ il loro 4-4-2", spiega Chivu commentando la gara dal punto di vista tattico. "Quando siamo arrivati in area, abbiamo avuto anche delle situazioni importanti, ma non abbiamo trovato il passaggio giusto o lo smarcamento giusto. Tanti calci d’angolo, e probabilmente con più concretezza potevamo sbloccarla. Abbiamo provato in tutti modi con quelli che sono i nostri limiti e i nostri pregi, peccato perché forse se avessimo segnato l’1-0, probabilmente gli avremmo messo più pressione. Ma le energie sono difficili da trovare quando giochi ogni tre giorni. Ora si volta pagina e si va avanti, la Champions League è questa, bisogna dare merito anche all’avversario".