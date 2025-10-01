Scontri prima di Napoli-Sporting: il bilancio

Prima della sfida tra Napoli e Sporting, nel centro della città si sono verificati scontri tra ultras napoletani e portoghesi. Il bilancio è di un contuso, un tifoso portoghese, trasportato in ospedale. Tre arresti e altrettante denunce da parte delle forze dell'ordine

Le ore precedenti la sfida di Champions tra Napoli e Sporting sono state segnate da alcuni scontri tra ultras napoletani e portoghesi. Durante il trasferimento dei tifosi portoghesi verso lo stadio Maradona, si sono verificati scontri tra le opposte tifoserie in via Melisurgo, con un supporter ospite rimasto ferito e ricoverato. Subito intervenuta la Polizia di Stato, che poi ha scortato i portoghesi allo stadio. Il bilancio dopo l'intervento degli agenti della Digos e della Squadra Mobile è di 6 tra arrestati e denunciati, tutti tifosi napoletani. Dei 3 arresti, uno è per violazione Daspo e 2 perché trovati in possesso di fumogeni, pirotecnici e colteli in manifestazioni sportive. Delle tre denunce, una per partecipazione all’aggressione, gli altri due perché travisati durante manifestazioni sportive. Circa ottocento i tifosi dello Sporting al Maradona.