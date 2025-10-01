Dove vedere Villarreal-Juventus

Oggi alle 21 appuntamento con Villarreal-Juventus: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Su Sky Sport ampio spazio all’approfondimento pre e post partita con Champions League Show

Inoltre, appuntamento con 'Champions League Show' dalle 18 alle 18.35 con Sara Benci e Paolo Condò. Poi dalle 20 e dalle 23 con Mario Giunta in compagnia di Paolo Condò, Fabio Capello, Zvonimir Boban, Alessandro Costacurta e Faouzi Ghoulam. Alle 18.45 e alle 21 appuntamento anche con Diretta Gol, su Sky Sport Max e Sky Sport 251, per seguire le partite in contemporanea.

I numeri di Villarreal e Juventus

Questa sarà la prima volta che il Villarreal ospiterà una squadra italiana da febbraio 2022, anche in quel caso in Champions League contro la Juventus. Dusan Vlahovic aprì le marcature dopo soli 33 secondi, ma il Villarreal pareggiò in rimonta per 1-1 nell'andata degli ottavi di finale. I due precedenti incontri tra Villarreal e Juventus risalgono agli ottavi di finale della Champions League 2021-22, con gli spagnoli che si sono qualificati dopo un pareggio per 1-1 in casa e una vittoria per 3-0 in trasferta a Torino (4-1 complessivo). La Juventus ha perso solo una delle ultime sei trasferte contro squadre spagnole in Champions (3V, 2N), contro l'Atlético Madrid nel febbraio 2019 (0-2 nell'andata degli ottavi di finale). Il Villarreal ha vinto solo due delle ultime 12 partite casalinghe di Champions League (5N, 5P), segnando solo 10 gol; ha in particolare perso cinque delle ultime nove (2V, 2N), dopo essere rimasto imbattuto nelle prime 11 gare casalinghe nella competizione (4V, 7N). Dopo aver vinto le prime due partite della Champions League 2024-25 (3-1 contro il PSV, 3-2 contro il Lipsia), la Juventus ha vinto solo due delle successive nove partite nella competizione (4N, 3P).