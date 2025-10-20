Il calendario e gli orari della Champions League

Champions League, il calendario e gli orari della terza giornataguida tv
Martedì 21 e mercoledì 22 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, la terza giornata della “league phase”. 17 partite live da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Champions League Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport
Si torna in campo in Europa con la Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026. Martedì 21 e mercoledì 22 ottobre, la terza giornata della massima competizione europea per club sarà live su Sky Sport con 17 partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Domani alle 21.00 in campo Union Saint-Gilloise-Inter (Sky Sport Uno e Sky Sport 252) e PSV Eindhoven-Napoli (Sky Sport Calcio e Sky Sport 253). Mercoledì alle 21.00, appuntamento alla New Balance Arena di Bergamo con la sfida tra Atalanta e Slavia Praga (Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K). Alla stessa ora anche Real Madrid-Juventus: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.
Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì.
Gli studi di Sky Sport
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con la conduzione di Sara Benci, per lo studio delle 18.00, e di Mario Giunta per i pre e i postpartita serali. In studio, insieme a Paolo Condò, i talent di Sky Sport: martedì Fabio Capello, Zvonimir Boban, Goran Pandev e Faouzi Ghoulam; mercoledì ancora Capello con Alessandro Costacurta, Michele Padovano, Paolo Di Canio e Alessandro Del Piero in collegamento da Madrid. Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party, mentre chiude la serata Goleador Europe, con Martina Quaranta.
Champions League, la 3^ giornata di League Phase
Martedì 21 ottobre
- ore 18.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
- ore 18.45: BARCELLONA-OLYMPIACOS su Sky Sport Uno, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Zanon, Diretta Gol Luca Mastrorilli
- ore 18.45: KAIRAT ALMATY-PAFOS su Sky Sport Arena, Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Telecronaca Riccardo Morelli, Diretta Gol Elia Faggion
- ore 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
- ore 21.00: UNION SAINT-GILLOISE-INTER su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Luca Marchegiani, inviati Andrea Paventi e Matteo Barzaghi. Diretta Gol Riccardo Gentile
- ore 21.00: PSV EINDHOVEN-NAPOLI su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Zancan, commento Riccardo Montolivo, inviati Massimo Ugolini e Gianluca Di Marzio, Diretta Gol Dario Massara
- ore 21.00: ARSENAL-ATLETICO MADRID su Sky Sport Max, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Massimo Marianella, inviato Filippo Benincampi, Diretta Gol Paolo Ciarravano
- ore 21.00: VILLARREAL-MANCHESTER CITY su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Telecronaca Nicola Roggero, Diretta Gol Antonio Nucera
- ore 21.00: BAYER LEVERKUSEN-PSG su Sky Sport 256 e in streaming su NOW. Telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Daniele Barone
- ore 21.00: NEWCASTLE-BENFICA su Sky Sport 257 e in streaming su NOW. Telecronaca Alessandro Sugoni, Diretta Gol Federico Botti
- ore 21.00: COPENAGHEN-BORUSSIA DORTMUND su Sky Sport 258 e in streaming su NOW. Telecronaca Christian Giordano, Diretta Gol Paolo Redi
Gli studi del mercoledì
- dalle 18.00: Champions League Show con Sara Benci e Paolo Condò
- dalle 20, dalle 23 e da mezzanotte con After Party - Champions League Show con Mario Giunta, Paolo Condò, Fabio Capello, Zvonimir Boban, Goran Pandev e Faouzi Ghoulam
- all’1.00: Goleador Europe con Martina Quaranta
Mercoledì 22 ottobre
- ore 18.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
- ore 18.45: GALATASARAY-BODOE GLIMT su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Andrea Voria, Diretta Gol Alessandro Sugoni
- ore 18.45: ATHLETIC BILBAO-QARABAG su Sky Sport Arena, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Nicola Roggero, Diretta Gol Antonio Nucera
- ore 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
- ore 21.00: ATALANTA-SLAVIA PRAGA su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi, inviati Massimiliano Nebuloni e Marina Presello, Diretta Gol Riccardo Gentile
- ore 21.00: EINTRACHT-LIVERPOOL su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Dario Massara, Diretta Gol Federico Botti
- ore 21.00: CHELSEA-AJAX su Sky Sport Max, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Paolo Ciarravano, commento Aldo Serena, inviati Filippo Benincampi, Diretta Gol Federico Zanon
- ore 21.00: BAYERN MONACO-CLUB BRUGGE su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Manuel Favia
- ore 21.00: MONACO-TOTTENHAM su Sky Sport 256 e in streaming su NOW. Telecronaca Christian Giordano, Diretta Gol Nicolò Ramella
- ore 21.00: SPORTING LISBONA-OLYMPIQUE MARSIGLIA su Sky Sport 257 e in streaming su NOW. Telecronaca Luca Mastrorilli, Diretta Gol Giovanni Poggi
Gli studi del mercoledì
- dalle 18.00: Champions League Show con Sara Benci e Alessandro Costacurta
- dalle 20, dalle 23 e da mezzanotte con After Party Champions League Show con Mario Giunta, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Michele Padovano, Paolo Di Canio e Alessandro Del Piero (in collegamento da Madrid)
- all’1.00: Goleador Europe con Martina Quaranta