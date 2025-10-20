Probabili formazioni di Union Saint Gilloise-Interunion-inter
L'Inter sarà ospite dell'Union Saint-Gilloise nella terza giornata di Champions. Ballottaggio in attacco per Chivu, ma Esposito è favorito come partner di Lautaro. Maglia da titolare anche per Bisseck e De Vrij, oltre a Frattesi e Sucic a centrocampo, mentre a sinistra spazio a Carlos Augusto: di seguito le probabili formazioni. La partita sarà in diretta martedì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
La probabile formazione di Chivu
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Esposito. All. Chivu
- L'allenatore nerazzurro è intenzionato a proporre alcune novità rispetto alla vittoria, a partire da Bisseck e De Vrij in difesa;
- in attacco ballottaggio tra Esposito e Bonny per affiancare Lautaro, con l'italiano favorito;
- in mezzo al campo chance per Sucic e Frattesi, a sinistra ci sarà Carlos Augusto