Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Probabili formazioni di Union Saint Gilloise-Inter

union-inter

L'Inter sarà ospite dell'Union Saint-Gilloise nella terza giornata di Champions. Ballottaggio in attacco per Chivu, ma Esposito è favorito come partner di Lautaro. Maglia da titolare anche per Bisseck e De Vrij, oltre a Frattesi e Sucic a centrocampo, mentre a sinistra spazio a Carlos Augusto: di seguito le probabili formazioni. La partita sarà in diretta martedì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

CHIVU: "EVITIAMO PASSI FALSI"

Probabili formazioni
Inter
Inter
Yann Sommer
Yann Sommer
Portiere
Inter
Yann Bisseck
Yann Bisseck
Difensore centrale di destra
pubblicità
Inter
Stefan de Vrij
Stefan de Vrij
Difensore centrale
Inter
Alessandro Bastoni
Alessandro Bastoni
Difensore centrale di sinistra
pubblicità
Inter
Denzel Dumfries
Denzel Dumfries
Esterno destro
Inter
Davide Frattesi
Davide Frattesi
Mezzala destra
Inter
Hakan Çalhanoglu
Hakan Çalhanoglu
Centrocampista centrale
Inter
Petar Sucic
Petar Sucic
Mezzala sinistra
pubblicità
Inter
Carlos Augusto
Carlos Augusto
Esterno sinistro
Inter
Lautaro Martínez
Lautaro Martínez
Attaccante
pubblicità
Inter
Pio Esposito
Pio Esposito
Attaccante

La probabile formazione di Chivu

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Esposito. All. Chivu

  • L'allenatore nerazzurro è intenzionato a proporre alcune novità rispetto alla vittoria, a partire da BisseckDe Vrij in difesa;
  • in attacco ballottaggio tra Esposito e Bonny per affiancare Lautaro, con l'italiano favorito;
  • in mezzo al campo chance per Sucic e Frattesi, a sinistra ci sarà Carlos Augusto

Champions League: Altre Notizie

Chivu: "Evitiamo passi falsi. Thuram out a Napoli"

CHAMPIONS

Vigilia di Champions per i nerazzurri, attesi dalla sfida contro i campioni di Belgio. "Loro sono...

Conte: "McTominay in campo? Dipenderà da lui"

CHAMPIONS

Trasferta in Olanda per gli azzurri, che ripartono dalla Champions dopo la sconfitta a Torino. Ne...

Il calendario e gli orari della Champions League

guida tv

Martedì 21 e mercoledì 22 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, la terza giornata della “league...

Conte: "Spirito giusto, una vittoria da squadra"

NAPOLI

L'allenatore del Napoli commenta il successo sullo Sporting: "Abbiamo avuto lo spirito giusto e...

Tudor: "I tre dietro tengono in piedi la baracca"

JUVENTUS

L'allenatore bianconero dopo il 2-2 maturato al 90': "Non si può buttare via la partita così, ce...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE