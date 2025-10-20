L'Inter sarà ospite dell'Union Saint-Gilloise nella terza giornata di Champions. Ballottaggio in attacco per Chivu, ma Esposito è favorito come partner di Lautaro. Maglia da titolare anche per Bisseck e De Vrij, oltre a Frattesi e Sucic a centrocampo, mentre a sinistra spazio a Carlos Augusto: di seguito le probabili formazioni. La partita sarà in diretta martedì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

CHIVU: "EVITIAMO PASSI FALSI"