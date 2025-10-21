L'Atalanta ospita lo Slavia Praga nella 3^ giornata di Champions League, In diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Ivan Juric con Krstovic supportato da De Ketelaere e Lookman. Dietro Djimsiti, Hien e Ahanor
La probabile formazione di Juric
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Krstovic. All. Juric
- Juric schiera il 3-4-2-1. Tra i pali Carnesecchi
- In difesa a tre Djimsiti, Hien e Ahanor
- Sulle fasce Zappacosta e Zalewski, con De Roon ed Ederson al centro
- Alle spalle dell’unica punta Krstovic agiscono De Ketelaere e Lookman
La probabile formazione dello Slavia Praga
SLAVIA PRAGA (3-4-2-1): Markovic; Chaloupek, Vlcek, Zima; Hashioka, Oscar, Zafeiris, Sadilek; Kusej, Provod; Chory All. Trpisovsky
- Cechi senza gli infortunati Doudera, Javorcek, Ogbu e Stanek
- In attacco Chory unica punta, supportato da Provod e Kusej
- L'ex Torino Zima in difesa