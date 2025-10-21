Esplora tutte le offerte Sky
Atalanta-Slavia Praga, le probabili formazioni della partita di Champions League

Champions League

L'Atalanta ospita lo Slavia Praga nella 3^ giornata di Champions League, In diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Ivan Juric con Krstovic supportato da De Ketelaere e Lookman. Dietro Djimsiti, Hien e Ahanor

La probabile formazione di Juric

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Krstovic. All. Juric

  • Juric schiera il 3-4-2-1. Tra i pali Carnesecchi
  • In difesa a tre Djimsiti, Hien e Ahanor
  • Sulle fasce Zappacosta e Zalewski, con De Roon ed Ederson al centro
  • Alle spalle dell’unica punta Krstovic agiscono De Ketelaere e Lookman

La probabile formazione dello Slavia Praga

SLAVIA PRAGA (3-4-2-1): Markovic; Chaloupek, Vlcek, Zima; Hashioka, Oscar, Zafeiris, Sadilek; Kusej, Provod; Chory All. Trpisovsky

  • Cechi senza gli infortunati Doudera, Javorcek, Ogbu e Stanek
  • In attacco Chory unica punta, supportato da Provod e Kusej
  • L'ex Torino Zima in difesa 

