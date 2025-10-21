L'allenatore dell'Atalanta a Sky: "Loro corrono tanto e sono insieme da tempo, sarà durissima. Scamacca si sta allenando bene, vedremo come inserirlo. Kolasinac in gruppo ma il rientro non sarà immediato. Scalvini ko? Evidentemente il lungo stop dell'anno scorso ha lasciato il segno". Partita live mercoledì 22 ottobre alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Dopo la vittoria col Bruges, l'Atalanta cerca altri tre punti in Champions davanti ai suoi tifosi. L'avversario sarà lo Slavia Praga, sconfitto nettamente dall'Inter a San Siro prima della sosta. Ivan Juric presenta così il match a Sky:

Domani l'imperativo è vincere?

"Sarà una partita difficilissima, corrono tanto, pressano e fanno bene da anni, sempre con lo stesso allenatore".

L'ha vista contro l'Inter?

"Lì avevano cambiato un po' modo di giocare, secondo me domani torneranno al loro classico modo".

Come mai contro la Lazio avete finito così bene e non avete iniziato allo stesso modo?

"Nelle partite serve avere pazienza, quello che mi è piaciuto è ripetere l'idea del primo tempo ma accelerando".

Diceva di voler allenare i suoi nel cinismo…

"A volte c'è anche sfortuna, altre si può fare di meglio, abbiamo avuto tante occasioni e speriamo di migliorare".

Nella rifinitura c'era anche Kolasinac, è arruolabile?

"Avremo bisogno di ancora del tempo per Kolasinac, ma il solo fatto che si sia allenato con la squadra è una bella notizia".

Scamacca come sta?

"Il valore del giocatore non è in discussione, vogliamo riaverlo il prima possibile, sta facendo bene in ogni allenamento. Vedremo come inserirlo".

Ci saranno delle rotazioni?

"Ho ancora qualche dubbio".

Scalvini si è rifatto male…

"Una bruttissima notizia, contro la Lazio era entrato e aveva fatto benissimo per mezz'ora, non me l'aspettavo. Evidentemente il lungo stop dell'anno scorso ha lasciato il segno. Speriamo si riprenda e inizi a fare sul serio".