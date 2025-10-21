Dove vedere PSV-Napoli

Oggi alle ore 21 terza giornata di Champions del Napoli che affronta in trasferta il PSV, partita da seguire in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW . Telecronaca Federico Zancan, commento Riccardo Montolivo; a bordocampo Massimiliano Ugolini e Gianluca Di Marzio. Diretta Gol con Dario Massara. Inoltre, appuntamento con 'Champions League Show' dalle 18 alle 18.35 con Sara Benci e Paolo Condò. Poi dalle 20 e dalle 23 con Mario Giunta in compagnia di Fabio Capello, Paolo Condò, Zvonimir Boban, Goran Pandev e Faouzi Ghoulam. Alle 18.45 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 e alle 21 (Sky Sport Arena e Sky Sport 251) appuntamento anche con Diretta Gol , per seguire le partite in contemporanea.

I numeri di PSV e Napoli

Soltanto due precedenti tra PSV e Napoli, che risalgono alla fase a gironi dell'Europa League 2012-13: la squadra olandese vinse sia in casa (3-0) che in trasferta (3-1), nonostante quell'anno si classificò dietro al Napoli (2°) nel Gruppo F (3°).Il PSV ha vinto solo una delle ultime sette partite contro squadre italiane in Champions League (1N, 5P), anche se quel successo è arrivato nella sfida più recente: 3-1 contro la Juventus lo scorso febbraio (ritorno dei play-off). Questa sarà la settima trasferta del Napoli contro una squadra olandese in competizioni europee; dopo non essere riusciti a vincere alcuna delle prime cinque partite (2N, 3P) contro queste avversarie, i partenopei hanno strappato il successo nell'ultima con un margine di cinque gol, battendo l'Ajax (6-1) in Champions League nell'ottobre 2022. Questo rimane anche il successo esterno più ampio di sempre dei campani in Europa, nonché l'unica volta in cui hanno segnato almeno sei reti in una trasferta. Il Napoli ha perso tutte le ultime tre trasferte di Champions League. In caso di sconfitta contro il PSV, i campani eguaglierebbero la loro striscia più lunga di ko esterni consecutivi nella competizione: quattro partite tra febbraio e dicembre 2017; il quarto di match di quella serie è arrivato in trasferta proprio contro una squadra olandese (sconfitta per 2-1 in casa del Feyenoord). Il PSV ha tenuto la porta inviolata solo una volta nelle ultime 18 partite di Champions League, contro il Girona che la scorsa stagione si è classificato 33° nella fase a gironi (4-0 nel novembre 2024). Da allora, gli olandesi hanno subito gol in 10 gare consecutive nella competizione, per una media di 2.3 reti incassate a match (23 in totale).