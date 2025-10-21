Nel bel mezzo di un periodo difficile i bianconeri, che non vincono una partita tra campionato e Champions da più di un mese, sono attesi al Bernabeu da uno scontro difficilissimo. Tudor sta pensando di cambiare la Juve tornando alla difesa a 3 e a un centrocampo più folto a 5. In avanti Vlahovic con Yildiz. Nonostante le assenze, invece, Xabi Alonso schiera una formazione sempre molto forte con Mbappé, Mastantuono e Vinicius in avanti
La probabile formazione del Real Madrid
REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Valverde, Militao, Asencio, Carreras; Tchouaméni, Guler, Bellingham; Mastantuono, Mbappé, Vinicius. All. Xabi Alonso
- Tante assenze per Xabi Alonso che ha recuperato in gruppo Alexander-Arnold e Carvajal: nelle prossime ore la decisione se convocarli o meno
- Al centro dell'attacco Mbappé (con Mastantuono e Vinicius)
La probabile formazione di Tudor
JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Vlahovic. All. Tudor
- Dopo l'inatteso ko di Como, Tudor cambia la Juve e torna alla difesa a 3 con Kalulu braccetto di destra, e un centrocampo più folto formato per il resto da Koopmeiners, Locatelli e Thuram
- In avanti è pronto Vlahovic (con Yildiz)