Nel bel mezzo di un periodo difficile i bianconeri, che non vincono una partita tra campionato e Champions da più di un mese, sono attesi al Bernabeu da uno scontro difficilissimo. Tudor sta pensando di cambiare la Juve tornando alla difesa a 3 e a un centrocampo più folto a 5. In avanti Vlahovic con Yildiz. Nonostante le assenze, invece, Xabi Alonso schiera una formazione sempre molto forte con Mbappé, Mastantuono e Vinicius in avanti

Probabili formazioni
Real Madrid
Portiere
Real Madrid
Terzino destro
Real Madrid
Difensore centrale
Real Madrid
Difensore Centrale
Real Madrid
Terzino sinistro
Real Madrid
Mezzala destra
Real Madrid
Centrocampista centrale
Real Madrid
Mezzala sinistra
Real Madrid
Ala destra
Real Madrid
Attaccante
Real Madrid
Ala sinistra

La probabile formazione del Real Madrid

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Valverde, Militao, Asencio, Carreras; Tchouaméni, Guler, Bellingham; Mastantuono, Mbappé, Vinicius. All. Xabi Alonso

  • Tante assenze per Xabi Alonso che ha recuperato in gruppo Alexander-Arnold e Carvajal: nelle prossime ore la decisione se convocarli o meno
  • Al centro dell'attacco Mbappé (con Mastantuono e Vinicius)
Juventus
Portiere
Juventus
Difensore centrale
Juventus
Difensore centrale
Juventus
Difensore centrale
Juventus
Esterno destro
Juventus
Centrocampista centrale
Juventus
Centrocampista centrale
Juventus
Centrocampista centrale
Juventus
Esterno sinistro
Juventus
Attaccante
Juventus
Attaccante

La probabile formazione di Tudor

JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Vlahovic. All. Tudor

  • Dopo l'inatteso ko di Como, Tudor cambia la Juve e torna alla difesa a 3 con Kalulu braccetto di destra, e un centrocampo più folto formato per il resto da Koopmeiners, Locatelli e Thuram
  • In avanti è pronto Vlahovic (con Yildiz)

