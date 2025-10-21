Nel bel mezzo di un periodo difficile i bianconeri, che non vincono una partita tra campionato e Champions da più di un mese, sono attesi al Bernabeu da uno scontro difficilissimo. Tudor sta pensando di cambiare la Juve tornando alla difesa a 3 e a un centrocampo più folto a 5. In avanti Vlahovic con Yildiz. Nonostante le assenze, invece, Xabi Alonso schiera una formazione sempre molto forte con Mbappé, Mastantuono e Vinicius in avanti