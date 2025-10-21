Dove vedere Union Saint Gilloise-Inter

Oggi alle ore 21 terza giornata di Champions dell'Inter che affronta in trasferta l'Union Saint Gilloise, partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW . Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Luca Marchegiani; a bordocampo Andrea Paventi e Matteo Barzaghi. Diretta Gol con Riccardo Gentile. Inoltre, appuntamento con 'Champions League Show' dalle 18 alle 18.35 con Sara Benci e Paolo Condò. Poi dalle 20 e dalle 23 con Mario Giunta in compagnia di Fabio Capello, Paolo Condò, Zvonimir Boban, Goran Pandev e Faouzi Ghoulam. Alle 18.45 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 e alle 21 (Sky Sport Arena e Sky Sport 251) appuntamento anche con Diretta Gol , per seguire le partite in contemporanea.

I numeri di Union Saint Gilloise e Inter

Primo confronto tra Union Saint-Gilloise e Inter in una competizione europea e prima partita dei nerazzurri contro un'avversaria belga in Europa in oltre due decenni (dalla vittoria per 3-0 contro l'Anderlecht nel dicembre 2004). L'Inter ha vinto le ultime tre partite contro squadre del Belgio in competizioni europee (tutte contro l'Anderlecht tra il 1997 e il 2004), dopo avere strappato il successo soltanto in due delle prime sette sfide (2N, 3P) contro avversarie di questa Nazione. L'Union Saint-Gilloise è stato sconfitto nella sua prima partita casalinga in Champions League: 0-4 contro il Newcastle alla seconda giornata. Solo una squadra belga ha perso le prime due gare interne nella competizione: il Royal Antwerp nel 2023-24. L'Inter ha vinto entrambe le partite senza subire gol in questa stagione di Champions League (2-0 contro l'Ajax e 3-0 contro lo Slavia Praga); i nerazzurri non hanno mai vinto finora le prime tre gare tenendo la porta inviolata in una singola edizione di Coppa dei Campioni/Champions League. L'Union Saint-Gilloise ha perso le ultime due partite casalinghe in Europa, senza riuscire a segnare in entrambe le gare (0-2 contro l'Ajax e 0-4 contro il Newcastle). La squadra belga potrebbe restare per tre match interni di fila senza trovare la via del gol per la prima volta in una grande competizione europea (esclusi preliminari). Dall'inizio della stagione 2022/23, l'Inter è la squadra che ha tenuto più volte (22) la porta inviolata in Champions League. I nerazzurri non hanno subito gol nel 58% delle partite giocate nel periodo (22/38): record anche in questo caso.