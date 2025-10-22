Dove vedere Atalanta-Slavia Praga

Oggi alle ore 21 terza giornata di Champions dell' Atalanta che affronta in casa lo Slavia Praga, partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW . Telecronaca Fabio Caressa, commento Giuseppe Bergomi; a bordocampo Massimiliano Nebuloni e Marina Presello. Diretta Gol con Riccardo Gentile. Inoltre, appuntamento con 'Champions League Show' dalle 18 alle 18.35 con Sara Benci e Alessandro Costacurta. Poi dalle 20 e dalle 23 con Mario Giunta in compagnia di Fabio Capello, Paolo Condò, Paolo Di Canio, Michele Padovano e Alessandro Del Piero collegato da Madrid. Alle 18.45 su Sky Sport Uno e Sky Sport 251 e alle 21 (Sky Sport Calcio e Sky Sport 251) appuntamento anche con Diretta Gol , per seguire le partite in contemporanea.

I numeri di Atalanta e Slavia Praga

Atalanta e Slavia Praga si incontreranno per la prima volta in una competizione europea, anche se questa sarà la seconda partita consecutiva dello Slavia in Champions League giocata in trasferta contro una squadra italiana (sconfitta per 3-0 contro l'Inter alla seconda giornata). Lo Slavia Praga non ha mai vinto nelle 10 precedenti trasferte contro squadre italiane (inclusi preliminari), subendo nove sconfitte (1N) e incassando 22 gol nel parziale (media di 2.2 reti a match). L'Atalanta ha vinto per 2-1 in rimonta contro il Club Brugge alla seconda giornata, segnando il gol della vittoria più 'tardivo' nella sua storia in Champions League (86:27 a firma di Mario Pasalic). I bergamaschi potrebbero vincere due gare casalinghe di fila nella competizione solo per la seconda volta, dopo quella del febbraio 2020 (contro Dinamo Zagabria e Valencia). Lo Slavia Praga non ha vinto alcuna delle ultime 13 partite di Champions League (5N, 8P) - l'ultimo successo dei cechi nella competizione risale al settembre 2007 contro l'FCSB (2-1) -: è la striscia aperta più lunga di gare consecutive senza vittoria tra le squadre che prendono parte a questa edizione. L'Atalanta ha perso solo tre delle ultime 13 partite casalinghe (4V, 6N) nella fase a gironi/campionato della Champions League, con due di queste sconfitte arrivate con un solo gol di scarto (2-3 contro il Villarreal nel 2021/22 e il Real Madrid nel 2024/25).Lo Slavia Praga non ha vinto alcuna delle ultime nove partite (3N, 6P) in una grande competizione europea e potrebbe arrivare a 10 match consecutivi senza successi per la prima.