Il calendario e gli orari delle partite di oggi

Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggiguida tv
Mercoledì 22 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, la terza giornata della “league phase” con le partite live da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Champions League Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport
Si torna in campo in Europa con la Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026. Mercoledì 22 ottobre, la terza giornata della massima competizione europea per club sarà live su Sky Sport con le partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Alle 21.00, appuntamento alla New Balance Arena di Bergamo con la sfida tra Atalanta e Slavia Praga, su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Telecronaca di Fabio Caressa con il commento Beppe Bergomi; inviati Massimiliano Nebuloni e Marina Presello. Alla stessa ora anche Real Madrid-Juventus: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.
Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì.
Gli studi di Sky Sport
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con la conduzione di Sara Benci, per lo studio delle 18.00, e di Mario Giunta per i pre e i postpartita serali. In studio, insieme a Paolo Condò, i talent di Sky Sport: Fabio Capello con Alessandro Costacurta, Michele Padovano, Paolo Di Canio e Alessandro Del Piero in collegamento da Madrid. Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party, mentre chiude la serata Goleador Europe, con Martina Quaranta.
Champions League, la 3^ giornata di League Phase
Mercoledì 22 ottobre
- ore 18.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
- ore 18.45: GALATASARAY-BODOE GLIMT su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Andrea Voria, Diretta Gol Alessandro Sugoni
- ore 18.45: ATHLETIC BILBAO-QARABAG su Sky Sport Arena, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Nicola Roggero, Diretta Gol Antonio Nucera
- ore 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
- ore 21.00: ATALANTA-SLAVIA PRAGA su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi, inviati Massimiliano Nebuloni e Marina Presello, Diretta Gol Riccardo Gentile
- ore 21.00: EINTRACHT-LIVERPOOL su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Dario Massara, Diretta Gol Federico Botti
- ore 21.00: CHELSEA-AJAX su Sky Sport Max, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Paolo Ciarravano, commento Aldo Serena, inviati Filippo Benincampi, Diretta Gol Federico Zanon
- ore 21.00: BAYERN MONACO-CLUB BRUGGE su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Manuel Favia
- ore 21.00: MONACO-TOTTENHAM su Sky Sport 256 e in streaming su NOW. Telecronaca Christian Giordano, Diretta Gol Nicolò Ramella
- ore 21.00: SPORTING LISBONA-OLYMPIQUE MARSIGLIA su Sky Sport 257 e in streaming su NOW. Telecronaca Luca Mastrorilli, Diretta Gol Giovanni Poggi
Gli studi del mercoledì
- dalle 18.00: Champions League Show con Sara Benci e Alessandro Costacurta
- dalle 20, dalle 23 e da mezzanotte con After Party Champions League Show con Mario Giunta, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Michele Padovano, Paolo Di Canio e Alessandro Del Piero (in collegamento da Madrid)
- all’1.00: Goleador Europe con Martina Quaranta