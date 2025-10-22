L'attaccante olandese ha espresso la sua delusione, parlando a 'Ziggo Sport', dopo la partita persa dal Napoli contro il Psv: "Non ho altra scelta, non so cos'altro fare ed è meglio che non dica nulla. Ogni calciatore vuole giocare, io ho firmato un contratto con il Napoli e devo accettare la situazione com'è" HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

Dopo la pesante sconfitta del Napoli contro il Psv, con un risultato finale di 6-2, Noa Lang ha espresso tutta la sua delusione ai media locali. Un atteggiamento dovuto al rapporto con Antonio Conte e anche al suo minutaggio visto che l'olandese ha giocato 32 minuti contro la sua ex squadra (in totale quest'anno 110 minuti). Ecco di seguito il contenuto dell'intervista rilasciata a 'Ziggo Sport'.

Entri in campo contro il tuo vecchio club, i sentimenti sono ancora caldi. Non puoi giocare e questo ti dispiace, naturalmente. Come ti senti in questo momento?

"Meglio che non dica nulla"

Perchè? "Penso che ogni calciatore voglia giocare, no? Credo che questo dica tutto" Stai facendo di tutto per giocare da titolare... "Sì, non so cos'altro potrei fare" Ti alleni duramente... "Sì, mi alleno duramente, ma è meglio che non dica nulla" Ti stai un po' mordendo la lingua... "Sì, un po'. Non ho altra scelta. Ho firmato un contratto qui, quindi devo accettare la situazione così com'è. Non ho altra opzione" Parli con l'allenatore? "No, non molto"

Allora deve essere l'allenatore a sollevare la questione o devi essere tu a parlarne... "Gli ho parlato una sola volta"