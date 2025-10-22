Oggi alle 21 appuntamento con Real Madrid-Juventus: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Su Sky Sport ampio spazio all’approfondimento pre e post partita con Champions League Show

Dove vedere Real Madrid-Juventus in tv

Da non perdere oggi alle 21, la terza giornata di Champions League con la Juventus impegnata in trasferta contro il Real Madrid: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.

Inoltre, appuntamento con 'Champions League Show' dalle 18 alle 18.35 con Sara Benci e Alessandro Costacurta. Poi dalle 20 e dalle 23 con Mario Giunta in compagnia di Fabio Capello, Paolo Condò, Paolo Di Canio, Michele Padovano e Alessandro Del Piero collegato da Madrid. Alle 18.45 su Sky Sport Uno e Sky Sport 251 e alle 21 (Sky Sport Calcio e Sky Sport 251) appuntamento anche con Diretta Gol, per seguire le partite in contemporanea.

Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì.