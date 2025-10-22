Real Madrid-Juventus, dove vedere la partita di Champions League in tv e streamingguida tv
Oggi alle 21 appuntamento con Real Madrid-Juventus: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Su Sky Sport ampio spazio all’approfondimento pre e post partita con Champions League Show
Dove vedere Real Madrid-Juventus in tv
Da non perdere oggi alle 21, la terza giornata di Champions League con la Juventus impegnata in trasferta contro il Real Madrid
Inoltre, appuntamento con 'Champions League Show' dalle 18 alle 18.35 con Sara Benci e Alessandro Costacurta. Poi dalle 20 e dalle 23 con Mario Giunta in compagnia di Fabio Capello, Paolo Condò, Paolo Di Canio, Michele Padovano e Alessandro Del Piero collegato da Madrid. Alle 18.45 su Sky Sport Uno e Sky Sport 251 e alle 21 (Sky Sport Calcio e Sky Sport 251) appuntamento anche con Diretta Gol, per seguire le partite in contemporanea.
Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì.
I numeri di Real Madrid e Juventus
Questo sarà il 22° incontro tra Real Madrid e Juventus in Coppa dei Campioni/ Champions League - solo Bayern Monaco e Real Madrid si sono affrontate più volte tra le due competizioni (28). Real Madrid e Juventus si sono incontrate l'ultima volta in Champions nell'aprile 2018: gli spagnoli si sono qualificati nei quarti di finale con un punteggio complessivo di 4-3 (3-0 in trasferta, 1-3 in casa), grazie in particolare al rigore trasformato da Cristiano Ronaldo al 97° minuto della gara di ritorno che ha portato i Blancos in semifinale. In tre delle ultime quattro occasioni in cui il Real Madrid ha affrontato la Juventus in Champions League, la squadra spagnola ha poi vinto la competizione in quella stagione (2013-14, 2016-17 e 2017-18), con l'eccezione del 2014-15, quando la Juventus ha eliminato il Real Madrid in semifinale con un punteggio complessivo di 3-2. La Juventus è una delle tre squadre ad aver pareggiato le prime due partite di Champions in questa stagione, insieme a Bodø/Glimt e Bayer Leverkusen. I bianconeri non pareggiano tre partite di fila nella competizione da ottobre 2012, in quelle che furono le loro prime tre partite della stagione 2012-13. Il Real Madrid ha segnato 18 gol nelle ultime cinque partite della fase a gironi di Champions League, vincendo tutte e cinque le partite. Inoltre, il Real ha vinto 12 delle ultime 13 partite casalinghe della fase a gironi, perdendo l'altra per 3-1 contro il Milan nel novembre 2024. Xabi Alonso ha vinto le sue prime due partite di Champions con il Real Madrid e punta a diventare il quinto allenatore a vincere le prime tre partite alla guida del club, insieme a Josef Heynckes, Carlos Queiroz, José Mourinho e, più recentemente, Ancelotti, la cui terza vittoria è stata in casa contro la Juventus nel 2013. La Juventus ha vinto solo una delle ultime 11 trasferte di Champions (5N, 5P): il 2 ottobre 2024 contro il Lipsia (3-2), sebbene quattro delle ultime 5 gare esterne nella competizione si siano concluse con un pareggio (1P).