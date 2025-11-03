Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Probabili formazioni di Liverpool-Real Madrid

Champions League

21 Champions League in vetrina nella super sfida di Anfield tra Liverpool e Real Madrid. Queste le probabili formazioni: 4-2-3-1 per Slot che si affiderà a Ekitiké in avanti, supportato dal tridente Salah-Szoboszlai-Gakpo. Stesso modulo per Xabi Alonso che punterà su Arda Guler nel trio alle spalle di Mbappé. La partita sarà in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Probabili formazioni
Liverpool
Giorgi Mamardashvili
Giorgi Mamardashvili
Portiere
Liverpool
Conor Bradley
Conor Bradley
Terzino destro
pubblicità
Liverpool
Ibrahima Konaté
Ibrahima Konaté
Difensore centrale
Liverpool
Virgil van Dijk
Virgil van Dijk
Difensore centrale
pubblicità
Liverpool
Andy Robertson
Andy Robertson
Terzino sinistro
Liverpool
Ryan Gravenberch
Ryan Gravenberch
Centrocampista centrale
Liverpool
Alexis Mac Allister
Alexis Mac Allister
Centrocampista centrale
Liverpool
Mohamed Salah
Mohamed Salah
Ala destra
pubblicità
Liverpool
Dominik Szoboszlai
Dominik Szoboszlai
Trequartista centrale
Liverpool
Cody Gakpo
Cody Gakpo
Ala sinistra
pubblicità
Liverpool
Hugo Ekitike
Hugo Ekitike
Attaccante

Le scelte di Slot

LIVERPOOL (4-2-3-1) la probabile formazione: Mamardashvili; Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Ekitiké. All. Slot

  • Sarà Ekitiké a guidare l'attacco dei Reds nel big match contro il Real;
  • Gravenberch e Mac Allister formeranno la cerniera di centrocampo;
  • da terzini agiranno Bradley da un lato e Robertson sull'altro
Real Madrid
Thibaut Courtois
Thibaut Courtois
Portiere
Real Madrid
Federico Valverde
Federico Valverde
Terzino destro
pubblicità
Real Madrid
Éder Militão
Éder Militão
Difensore centrale
Real Madrid
Dean Huijsen
Dean Huijsen
Difensore centrale
pubblicità
Real Madrid
Álvaro Carreras
Álvaro Carreras
Terzino sinistro
Real Madrid
Aurélien Tchouaméni
Aurélien Tchouaméni
Centrocampista centrale
Real Madrid
Eduardo Camavinga
Eduardo Camavinga
Centrocampista centrale
Real Madrid
Arda Güler
Arda Güler
Ala destra
pubblicità
Real Madrid
Jude Bellingham
Jude Bellingham
Trequartista centrale
Real Madrid
Vinícius Júnior
Vinícius Júnior
Ala sinistra
pubblicità
Real Madrid
Kylian Mbappé
Kylian Mbappé
Attaccante

Le scelte di Xabi Alonso

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouameni, Camavinga; Arda Guler, Bellingham, Vinicius; Mbappé. All. Xabi Alonso

  • Lo spagnolo si schiererà a specchio, con Valverde da terzino destro;
  • il terminale offensivo sarà Mbappé, alle spalle il tridente Guler-Bellingham-Vinicius

Champions League: Altre Notizie

Spalletti: "Lottare per lo scudetto, non vincerlo"

CHAMPIONS

Il nuovo allenatore bianconero ha parlato a Sky verso l'esordio all'Allianz Stadium: "È una...

Il calendario e gli orari della Champions League

guida tv

Martedì 4 e mercoledì 5 novembre la quarta giornata della "League Phase" su Sky e in streaming su...

Conte: "Il Napoli in testa dà fastidio e fa paura"

NAPOLI

Il Napoli si rituffa in Champions. L'avversario è l'Eintracht Francoforte, squadra che segna e...

Tudor: "Ragazzi dispiaciuti, meritavamo il pari"

JUVE

C'è tanto rammarico per Igor Tudor al termine della sconfitta di misura contro il Real. "Siamo...

Dove vedere Atalanta-Slavia Praga

guida tv

Oggi alle ore 21 l'Atalanta affronta in casa lo Slavia Praga, partita da seguire in diretta...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE