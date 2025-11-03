21 Champions League in vetrina nella super sfida di Anfield tra Liverpool e Real Madrid. Queste le probabili formazioni: 4-2-3-1 per Slot che si affiderà a Ekitiké in avanti, supportato dal tridente Salah-Szoboszlai-Gakpo. Stesso modulo per Xabi Alonso che punterà su Arda Guler nel trio alle spalle di Mbappé. La partita sarà in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW
Le scelte di Slot
LIVERPOOL (4-2-3-1) la probabile formazione: Mamardashvili; Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Ekitiké. All. Slot
- Sarà Ekitiké a guidare l'attacco dei Reds nel big match contro il Real;
- Gravenberch e Mac Allister formeranno la cerniera di centrocampo;
- da terzini agiranno Bradley da un lato e Robertson sull'altro
Le scelte di Xabi Alonso
REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouameni, Camavinga; Arda Guler, Bellingham, Vinicius; Mbappé. All. Xabi Alonso
- Lo spagnolo si schiererà a specchio, con Valverde da terzino destro;
- il terminale offensivo sarà Mbappé, alle spalle il tridente Guler-Bellingham-Vinicius