Probabili formazioni di Psg-Bayern Monaco

Champions League

La 4^ giornata di Champions propone il big match tra Psg e Bayern. Luis Enrique è pronto a confermare il tridente offensivo Kvara-Mayulu-Barcola, con Marquinhos che si riprende la maglia da titolare. Torna dal 1' anche Kane, che sarà supportato da Olise, Gnabry e Luis Diaz. Di seguito le probabili formazioni del match che sarà in diretta su Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Probabili formazioni
PSG
Lucas Chevalier
Lucas Chevalier
Portiere
PSG
Achraf Hakimi
Achraf Hakimi
Terzino destro
PSG
Marquinhos
Marquinhos
Difensore centrale
PSG
Willian Pacho
Willian Pacho
Difensore centrale
PSG
Nuno Mendes
Nuno Mendes
Terzino sinistro
PSG
Warren Zaïre-Emery
Warren Zaïre-Emery
Mezzala destra
PSG
Vitinha
Vitinha
Centrocampista centrale
PSG
João Pedro Gonçalves Neves
João Pedro Gonçalves Neves
Mezzala sinistra
PSG
Khvicha Kvaratskhelia
Khvicha Kvaratskhelia
Ala destra
PSG
Senny Mayulu
Senny Mayulu
Attaccante centrale
PSG
Bradley Barcola
Bradley Barcola
Ala sinistra

Le scelte di Luis Enrique

PSG (4-3-3) la probabile formazione: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Kvaratskhelia, Mayulu, Barcola. All. Luis Enrique

  • Nessun dubbio sul modulo con cui scenderà in campo l'allenatore asturiano, sebbene da punta centrale agirà Mayulu;
  • ai suoi lati Kvara a destra e Barcola a sinistra;
  • il partner difensivo di Marquinhos sarà Pacho
Bayern Monaco
Manuel Neuer
Manuel Neuer
Portiere
Bayern Monaco
Konrad Laimer
Konrad Laimer
Terzino destro
Bayern Monaco
Dayot Upamecano
Dayot Upamecano
Difensore centrale
Bayern Monaco
Jonathan Tah
Jonathan Tah
Difensore centrale
Bayern Monaco
Josip Stanisic
Josip Stanisic
Terzino sinistro
Bayern Monaco
Joshua Kimmich
Joshua Kimmich
Centrocampista centrale
Bayern Monaco
Aleksandar Pavlovic
Aleksandar Pavlovic
Centrocampista centrale
Bayern Monaco
Michael Olise
Michael Olise
Ala destra
Bayern Monaco
Serge Gnabry
Serge Gnabry
Trequartista centrale
Bayern Monaco
Luis Díaz
Luis Díaz
Ala sinistra
Bayern Monaco
Harry Kane
Harry Kane
Attaccante

Le scelte di Kompany

BAYERN MONACO (4-2-3-1) la probabile formazione: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Diaz; Kane. All. Kompany

  • Un po' di cambi previsti per l'allenatore belga rispetto alla squadra che ha stravinto contro il Leverkusen, a partire dalla difesa dove torneranno dall'inizio Upamecano e Stanisic;
  • in attacco di nuovo titolare Kane, supportato dal trio Olise-Gnabry-Diaz

Champions League: Altre Notizie

Spalletti: "Lottare per lo scudetto, non vincerlo"

CHAMPIONS

Il nuovo allenatore bianconero ha parlato a Sky verso l'esordio all'Allianz Stadium: "È una...

Il calendario e gli orari della Champions League

guida tv

Martedì 4 e mercoledì 5 novembre la quarta giornata della "League Phase" su Sky e in streaming su...

Conte: "Il Napoli in testa dà fastidio e fa paura"

NAPOLI

Il Napoli si rituffa in Champions. L'avversario è l'Eintracht Francoforte, squadra che segna e...

Tudor: "Ragazzi dispiaciuti, meritavamo il pari"

JUVE

C'è tanto rammarico per Igor Tudor al termine della sconfitta di misura contro il Real. "Siamo...

Dove vedere Atalanta-Slavia Praga

guida tv

Oggi alle ore 21 l'Atalanta affronta in casa lo Slavia Praga, partita da seguire in diretta...
