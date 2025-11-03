La 4^ giornata di Champions propone il big match tra Psg e Bayern. Luis Enrique è pronto a confermare il tridente offensivo Kvara-Mayulu-Barcola, con Marquinhos che si riprende la maglia da titolare. Torna dal 1' anche Kane, che sarà supportato da Olise, Gnabry e Luis Diaz. Di seguito le probabili formazioni del match che sarà in diretta su Sky Sport 254 e in streaming su NOW