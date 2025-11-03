La 4^ giornata di Champions propone il big match tra Psg e Bayern. Luis Enrique è pronto a confermare il tridente offensivo Kvara-Mayulu-Barcola, con Marquinhos che si riprende la maglia da titolare. Torna dal 1' anche Kane, che sarà supportato da Olise, Gnabry e Luis Diaz. Di seguito le probabili formazioni del match che sarà in diretta su Sky Sport 254 e in streaming su NOW
Le scelte di Luis Enrique
PSG (4-3-3) la probabile formazione: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Kvaratskhelia, Mayulu, Barcola. All. Luis Enrique
- Nessun dubbio sul modulo con cui scenderà in campo l'allenatore asturiano, sebbene da punta centrale agirà Mayulu;
- ai suoi lati Kvara a destra e Barcola a sinistra;
- il partner difensivo di Marquinhos sarà Pacho
Le scelte di Kompany
BAYERN MONACO (4-2-3-1) la probabile formazione: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Diaz; Kane. All. Kompany
- Un po' di cambi previsti per l'allenatore belga rispetto alla squadra che ha stravinto contro il Leverkusen, a partire dalla difesa dove torneranno dall'inizio Upamecano e Stanisic;
- in attacco di nuovo titolare Kane, supportato dal trio Olise-Gnabry-Diaz