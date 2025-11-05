Dove vedere Inter-Kairat Almaty

Da non perdere oggi alle 21 , la quarta giornata di Champions League con l'Inter impegnata in casa contro i kazaki del Kairat: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l' app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Inoltre, appuntamento con 'Champions League Show' dalle 18 alle 18.35 con Sara Benci e Paolo Condò. Poi dalle 20 e dalle 23 con Mario Giunta in compagnia di Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio e Goran Pandev. Alle 18.45 ( su Sky Sport Uno e Sky Sport 251) e alle 21 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 appuntamento anche con Diretta Gol, per seguire le partite in contemporanea.

Innumeri di Inter e Kairat Almaty

Questo sarà il primo incontro dell'Inter contro il Kairat, nonché il primo in assoluto tra squadre italiane e kazake in una competizione europea. L'Inter ha vinto nove delle ultime 10 partite di Champions League quando ha incontrato un avversario per la prima volta, ad eccezione della sconfitta per 5-0 contro il PSG nella finale della scorsa stagione. L'Inter ha vinto nove delle ultime 10 partite della fase a gironi/fase campionato di Champions League senza subire gol (l'eccezione è stata lo 0-1 contro il Bayern Leverkusen nella sesta giornata del 2024-25) ed è l'unica squadra ad aver mantenuto la porta inviolata in 10 partite della fase a gironi/campionato dall'inizio della scorsa stagione. Il Kairat non ha ancora vinto nelle prime tre partite giocate in Champions League (1N, 2P), segnando solo una volta e subendo nove reti. L'Inter ha vinto tutte le ultime tre partite di Champions senza subire gol, segnando almeno 2 gol in ognuna; solo tre squadre sono riuscite a vincere quattro partite consecutive nella competizione senza subire gol e segnandone al tempo stesso più di uno: il Bayern Monaco nel 2012-13, il Borussia Dortmund nel 2014-15 e il PSG nel 2017-18 (anche l'Arsenal potrebbe riuscirci in questa quarta giornata). La vittoria per 4-0 dell’Inter contro l’Union Saint-Gilloise alla terza giornata è stata una delle vittorie con più ampio margine in Champions League per i nerazzurri (record eguagliato): i loro nove gol in questa stagione rappresentano un record nelle prime tre partite disputate in una singola edizione della competizione dal 2010-11, quando erano i detentori del titolo (10 reti in quel caso).