Il Napoli ospita il Qarabag per la quinta giornata di League Phase di Champions League (martedì alle 21 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 253 e in streaming su NOW). Antonio Conte non avrà a disposizione Gilmour e Lobotka, che non recupereranno per il match del "Maradona". Politano verso una maglia dal 1' sulla trequarti: è favorito su Lang
Napoli (3-4-2-1), la probabile formazione
Milinkovic-Savic; Beukema, Rrhamani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Politano, Neres; Hojlund. All. Conte.
- Antonio Conte non avrà a disposizione Gilmour e Spinazzola per la gara del "Maradona"
- In attacco dovrebbe tornare dal 1' Politano, favorito su Lang
Qarabag (4-2-3-1), la probabile formazione
Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Bicalho, Jankovic; Leandro Andrade, Zoubir, Addai; Duran. All. Gurbanov
- L'allenatore degli azeri dovrebbe cambiare un solo calciatore rispetto all'ultima gara di campionato, con Jafarguliyev al posto di Bayramov
- Sulla trequarti Leandro Andrade, Zoubir e Addai, il riferimento offensivo è Duran