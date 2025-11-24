Il Napoli ospita il Qarabag per la quinta giornata di League Phase di Champions League (martedì alle 21 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 253 e in streaming su NOW). Antonio Conte non avrà a disposizione Gilmour e Lobotka, che non recupereranno per il match del "Maradona". Politano verso una maglia dal 1' sulla trequarti: è favorito su Lang