Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Napoli-Qarabag, le probabili formazioni della partita di Champions League

Champions League

Il Napoli ospita il Qarabag per la quinta giornata di League Phase di Champions League (martedì alle 21 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 253 e in streaming su NOW). Antonio Conte non avrà a disposizione Gilmour e Lobotka, che non recupereranno per il match del "Maradona". Politano verso una maglia dal 1' sulla trequarti: è favorito su Lang

Probabili formazioni
Napoli
Napoli
Vanja Milinkovic-Savic
Vanja Milinkovic-Savic
portiere
Napoli
Sam Beukema
Sam Beukema
difensore centrale di destra
pubblicità
Napoli
Amir Rrahmani
Amir Rrahmani
difensore centrale
Napoli
Alessandro Buongiorno
Alessandro Buongiorno
difensore centrale di sinistra
pubblicità
Napoli
Giovanni Di Lorenzo
Giovanni Di Lorenzo
esterno destro
Napoli
Stanislav Lobotka
Stanislav Lobotka
centrocampista centrale
Napoli
Scott McTominay
Scott McTominay
centrocampista centrale
Napoli
Mathías Olivera
Mathías Olivera
esterno sinistro
pubblicità
Napoli
Matteo Politano
Matteo Politano
trequartista
Napoli
David Neres
David Neres
trequartista
pubblicità
Napoli
Rasmus Højlund
Rasmus Højlund
attaccante

Napoli (3-4-2-1), la probabile formazione

Milinkovic-Savic; Beukema, Rrhamani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Politano, Neres; Hojlund. All. Conte.

  • Antonio Conte non avrà a disposizione Gilmour e Spinazzola per la gara del "Maradona"
  • In attacco dovrebbe tornare dal 1' Politano, favorito su Lang

Qarabag (4-2-3-1), la probabile formazione

Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Bicalho, Jankovic; Leandro Andrade, Zoubir, Addai; Duran. All. Gurbanov

  • L'allenatore degli azeri dovrebbe cambiare un solo calciatore rispetto all'ultima gara di campionato, con Jafarguliyev al posto di Bayramov
  • Sulla trequarti Leandro Andrade, Zoubir e Addai, il riferimento offensivo è Duran

Champions League: Altre Notizie

Spalletti: "Sarà dura, il freddo è un fattore"

bodo-juve

Luciano Spalletti ha presentato su Sky il match di Champions contro il Bodo, in programma martedì...

Il calendario e gli orari di Champions League

guida tv

Martedì 25 e mercoledì 26 novembre la quinta giornata della 'League Phase' su Sky e in streaming...

Conte: "Anno complesso, ma i ragazzi si applicano"

CHAMPIONS

Antonio Conte ha introdotto a Sky la partita contro gli azeri: "La vittoria con l'Atalanta ci ha...

Le coppe europee restano su Sky fino al 2031!

le coppe su sky

Sky Italia si conferma main partner della Uefa: acquisiti anche per il quadriennio 2027/2031 i...

Chivu: "Non ho trasmesso la giusta motivazione"

inter

L'allenatore nerazzurro è intervenuto su Sky al termine della gara vinta 2-1 con il Kairat: "Mi...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE