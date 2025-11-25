Probabili formazioni Atletico Madrid - Inter

Rispetto al derby Chivu pensa a quattro novità: in campo Luiz Henrique per Carlos Augusto, de Vrj per Acerbi, Zielinski per Sucic e Pio Esposito per Thuram. Nell'Atletico Simeone schiera 5 ex serie A: Musso in porta, Molina e Ruggeri come terzini, Hancko al centro della difesa e Nico Gonzalez esterno alto nel 4-4-2 che prevede Sorloth e Alvarez come coppia d'attacco
Atletico Madrid (4-4-2) la probabile formazione
Musso; Molina, Giménez, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Barrios, Koke, Nico Gonzalez; Solrloth, Alvarez. All. Simeone.
- Cinque ex serie A nell'Atletico che ha in testa Simeone
- Musso fra i pali per Oblak che non è al meglio
- Ruggeri scelto da titolare sulla sinistra mentre Molina gioca a destra della difesa in cui c'è anche l'ex viola Hancko
- Nico Gonzalez esterno alto con Sorloth e Alvarez coppia d'attacco
Inter (3-5-2) la probabile formazione
Sommer; Akanji, de Vrj, Bastoni; Luiz Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Lautaro Martinez. All. Chivu
- Le scelte di Chivu dovrebbero premiare sulla destra Luiz Henrique per sostituire l'infortunato Dumfries
- A centrocampo Zielinski preferito a Sucic
- In attacco Pio Esposito si prende una maglia accanto a Lautaro