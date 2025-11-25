Offerte Black Friday
Probabili formazioni Atletico Madrid - Inter

Champions League

Rispetto al derby Chivu pensa a quattro novità: in campo Luiz Henrique per Carlos Augusto, de Vrj per Acerbi, Zielinski per Sucic e Pio Esposito per Thuram. Nell'Atletico Simeone schiera 5 ex serie A: Musso in porta, Molina e Ruggeri come terzini, Hancko al centro della difesa e Nico Gonzalez esterno alto nel 4-4-2 che prevede Sorloth e Alvarez come coppia d'attacco

Probabili formazioni
Atletico Madrid
Juan Musso
Juan Musso
Portiere
Atletico Madrid
Nahuel Molina
Nahuel Molina
Terzino destro
Atletico Madrid
Jose Maria Gimenez
Jose Maria Gimenez
Difensore centrale
Atletico Madrid
Dávid Hancko
Dávid Hancko
Difensore centrale
Atletico Madrid
Matteo Ruggeri
Matteo Ruggeri
Terzino sinistro
Atletico Madrid
Giuliano Simeone
Giuliano Simeone
Esterno destro
Atletico Madrid
Pablo Barrios
Pablo Barrios
Centrocampista centrale
Atletico Madrid
Koke
Koke
Centrocampista centrale
Atletico Madrid
Nicolás González
Nicolás González
Esterno sinistro
Atletico Madrid
Alexander Sørloth
Alexander Sørloth
Attaccante
Atletico Madrid
Julián Álvarez
Julián Álvarez
Attaccante

Atletico Madrid (4-4-2) la probabile formazione

Musso; Molina, Giménez, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Barrios, Koke, Nico Gonzalez; Solrloth, Alvarez. All. Simeone.

  • Cinque ex serie A nell'Atletico che ha in testa Simeone
  • Musso fra i pali per Oblak che non è al meglio
  • Ruggeri scelto da titolare sulla sinistra mentre Molina gioca a destra della difesa in cui c'è anche l'ex viola Hancko
  • Nico Gonzalez esterno alto con Sorloth e Alvarez coppia d'attacco

 

Inter
Yann Sommer
Yann Sommer
Portiere
Inter
Manuel Akanji
Manuel Akanji
Difensore di destra
Inter
Stefan de Vrij
Stefan de Vrij
Difensore centrale
Inter
Alessandro Bastoni
Alessandro Bastoni
Difensore di sinistra
Inter
Luis Henrique
Luis Henrique
Esterno destro
Inter
Nicolò Barella
Nicolò Barella
Centrocampista di destra
Inter
Hakan Çalhanoglu
Hakan Çalhanoglu
Centrocampista centrale
Inter
Piotr Zielinski
Piotr Zielinski
Centrocampista di sinistra
Inter
Federico Dimarco
Federico Dimarco
Esterno sinistro
Inter
Lautaro Martínez
Lautaro Martínez
Attaccante
Inter
Pio Esposito
Pio Esposito
Attaccante

Inter (3-5-2) la probabile formazione

Sommer; Akanji, de Vrj, Bastoni; Luiz Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Lautaro Martinez. All. Chivu

  • Le scelte di Chivu dovrebbero premiare sulla destra Luiz Henrique per sostituire l'infortunato Dumfries
  • A centrocampo Zielinski preferito a Sucic
  • In attacco Pio Esposito si prende una maglia accanto a Lautaro

CALCIO: SCELTI PER TE