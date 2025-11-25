Palladino punta su Scamacca in attacco supportato da De Ketelaere e Lookman. De Roon ed Ederson in mezzo al campo. L'Eintracht si schiera col 4-2-3-1: Doan, Götze e Knauff dietro a Burkardt davanti. Match da seguire mercoledì 26 novembre alle 21 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
Atalanta (3-4-2-1), la probabile formazione
Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Palladino
- Esordio assoluto per Palladino in Champions League
- Sarà Scamacca a guidare l'attacco con De Ketelaere e Lookman a supporto
- Solamente due gli indisponibili: Scalvini e Bakker
Eintracht Francoforte (4-2-3-1), la probabile formazione
Zetterer; Kristensen, Koch, Theate, Brown; Dahoud, Chaibi; Doan Götze Knauff; Burkardt. All. Toppmöller
- Toppmöller punta su Burkardt in attacco
- Doan, Götze e Knauff a supporto della punta
- Kristensen, Koch e Theate nel terzetto difensivo