Palladino punta su Scamacca in attacco supportato da De Ketelaere e Lookman. De Roon ed Ederson in mezzo al campo. L'Eintracht si schiera col 4-2-3-1: Doan, Götze e Knauff dietro a Burkardt davanti. Match da seguire mercoledì 26 novembre alle 21 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

CHAMPIONS LEAGUE, IL CALENDARIO DELLE PARTITE