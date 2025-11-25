Offerte Black Friday
Eintracht Francoforte-Atalanta, le probabili formazioni

Champions League

Palladino punta su Scamacca in attacco supportato da De Ketelaere e Lookman. De Roon ed Ederson in mezzo al campo. L'Eintracht si schiera col 4-2-3-1: Doan, Götze e Knauff dietro a Burkardt davanti. Match da seguire mercoledì 26 novembre alle 21 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

CHAMPIONS LEAGUE, IL CALENDARIO DELLE PARTITE

Probabili formazioni
Atalanta
Atalanta
Marco Carnesecchi
Marco Carnesecchi
portiere
Atalanta
Odilon Kossounou
Odilon Kossounou
difensore centrale di destra
Atalanta
Isak Hien
Isak Hien
difensore centrale
Atalanta
Berat Djimsiti
Berat Djimsiti
difensore centrale di sinistra
Atalanta
Raoul Bellanova
Raoul Bellanova
esterno destro
Atalanta
Marten de Roon
Marten de Roon
centrocampista centrale
Atalanta
Éderson
Éderson
centrocampista centrale
Atalanta
Davide Zappacosta
Davide Zappacosta
esterno sinistro
Atalanta
Charles De Ketelaere
Charles De Ketelaere
trequartista
Atalanta
Ademola Lookman
Ademola Lookman
trequartista
Atalanta
Gianluca Scamacca
Gianluca Scamacca
attaccante

Atalanta (3-4-2-1), la probabile formazione

Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Palladino

  • Esordio assoluto per Palladino in Champions League
  • Sarà Scamacca a guidare l'attacco con De Ketelaere e Lookman a supporto
  • Solamente due gli indisponibili: Scalvini e Bakker

Eintracht Francoforte (4-2-3-1), la probabile formazione

Zetterer; Kristensen, Koch, Theate, Brown; Dahoud, Chaibi; Doan Götze Knauff; Burkardt. All. Toppmöller

  • Toppmöller punta su Burkardt in attacco
  • Doan, Götze e Knauff a supporto della punta
  •  Kristensen, Koch e Theate nel terzetto difensivo

