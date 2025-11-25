Dove vedere Napoli-Qarabag

Oggi alle ore 21 quinta giornata di Champions del Napoli che affronta in casa il Qarabag, partita da seguire in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 253 e in streaming su NOW . Telecronaca Fabio Caressa, commento Giuseppe Bergomi; a bordocampo Gianluca Di Marzio, Massimiliano Ugolini e Francesco Modugno. Diretta Gol con Riccardo Gentile. Inoltre, appuntamento con 'Champions League Show' dalle 18 alle 18.35 con Mario Giunta e Paolo Condò. Poi dalle 20 e dalle 23 con Federica Masolin in compagnia di Fabio Capello, Paolo Condò, Zvonimir Boban, Alessandro Del Piero, Faouzi Ghoulam e Mario Giunta. Alle 18.45 (su Sky Sport Uno e Sky Sport 251) e alle 21 su Sky Sport 251, appuntamento anche con Diretta Gol, per seguire le partite in contemporanea.

I numeri di Napoli e Qarabag

Napoli e Qarabag si affronteranno per la prima volta in una competizione europea; questo sarà anche il primo incontro per i partenopei contro una squadra dell'Azerbaigian. Il Qarabag non ha mai vinto nei suoi sei precedenti incontri europei contro formazioni italiane, avendo subito una sconfitta in cinque di queste partite (1N). Le uniche due gare giocate in Champions League risalgono alla stagione 2017/18 contro la Roma, coincise con due sconfitte in casa (1-2) e in trasferta (0-1).

Le squadre italiane sono imbattute contro avversarie dell'Azerbaigian nelle competizioni europee, avendo vinto sei delle otto partite disputate (2N), incluse le ultime quattro di fila. Il Napoli ha vinto solo una delle sue ultime sei partite di Champions League (2N, 3P), subendo in media oltre due gol a partita in queste gare (2.2 – 13 in totale), sebbene abbia mantenuto la porta inviolata nella più recente, un pareggio 0-0 con l'Eintracht Francoforte alla quarta giornata. Il Qarabag ha evitato la sconfitta in tre delle quattro partite disputate in questa Champions League (2V, 1N, 1P), dopo aver perso quattro delle sue sei gare nella precedente partecipazione (2N, 4P nel 2017/18) e ha già quadruplicato il suo bottino di gol nel 2025/26 (8) rispetto a quell'edizione del torneo (due). Il Napoli ha perso solo una delle sue ultime 19 gare casalinghe in Champions League (11V, 7N), con l'unica sconfitta arrivata contro il Real Madrid nell'ottobre 2023 (2-3), la squadra che poi avrebbe vinto il trofeo in quella stagione (2023/24). Il Qarabag è con il Bodø/Glimt una delle due squadre che ha effettuato il minor numero di cambi nel suo 11 titolare in questa Champions League (tre); inoltre, è la formazione che conta il maggior numero di giocatori diversi (10) sempre titolari finora in questa edizione del torneo.