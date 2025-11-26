Gimenez è l'MVP di Atletico Madrid-Inter, gara terminata 2-1. Tra i nerazzurri bene Bastoni e Zielinski, delude Carlos Augusto. Tutti i voti nelle pagelle di Antonio Nucera
Pagelle
pubblicità
pubblicità
pubblicità
pubblicità
I subentrati
N.González dal 58'
6.5
Koke dal 59'
6.5
M.Pubill dal 59'
6
A.Sørloth dal 68'
6
A.Griezmann dal 68'
6.5
All. Simeone 7
pubblicità
pubblicità
pubblicità
pubblicità
I subentrati
M.Thuram dal 65'
6
P.Sucic dal 65'
6
P.Esposito dal 72'
6
D.Frattesi dal 73'
6
L.Henrique dal 79'
6
All. Chivu 6.5