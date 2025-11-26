Offerte Black Friday
Atletico Madrid-Inter 2-1, le pagelle della partita di Champions League

Champions League

Gimenez è l'MVP di Atletico Madrid-Inter, gara terminata 2-1. Tra i nerazzurri bene Bastoni e Zielinski, delude Carlos Augusto. Tutti i voti nelle pagelle di Antonio Nucera

CRONACA E HIGHLIGHTS

Pagelle
Atletico Madrid
Juan Musso
voto 6.5
Juan Musso
Atletico Madrid
Nahuel Molina
voto 6.5
Nahuel Molina
mvp
Atletico Madrid
Jose Maria Gimenez
voto 8
Jose Maria Gimenez
Atletico Madrid
Dávid Hancko
voto 7
Dávid Hancko
Atletico Madrid
Matteo Ruggeri
voto 7
Matteo Ruggeri
Atletico Madrid
Giuliano Simeone
voto 7
Giuliano Simeone
Atletico Madrid
Pablo Barrios
voto 6.5
Pablo Barrios
Atletico Madrid
Johnny Cardoso
voto 6.5
Johnny Cardoso
Atletico Madrid
Conor Gallagher
voto 6
Conor Gallagher
Atletico Madrid
Julián Álvarez
voto 7.5
Julián Álvarez
Atletico Madrid
Álex Baena
voto 6.5
Álex Baena
I subentrati
6.5
Koke dal 59'
6.5
M.Pubill dal 59'
6
A.Sørloth dal 68'
6
6.5
All. Simeone 7
Inter
Yann Sommer
voto 6
Yann Sommer
Inter
Manuel Akanji
voto 6.5
Manuel Akanji
Inter
Yann Bisseck
voto 6.5
Yann Bisseck
Inter
Alessandro Bastoni
voto 7
Alessandro Bastoni
Inter
Carlos Augusto
voto 5.5
Carlos Augusto
Inter
Nicolò Barella
voto 6.5
Nicolò Barella
Inter
Hakan Çalhanoglu
voto 6.5
Hakan Çalhanoglu
Inter
Piotr Zielinski
voto 7
Piotr Zielinski
Inter
Federico Dimarco
voto 6.5
Federico Dimarco
Inter
Lautaro Martínez
voto 6
Lautaro Martínez
Inter
Ange-Yoan Bonny
voto 6
Ange-Yoan Bonny
I subentrati
M.Thuram dal 65'
6
P.Sucic dal 65'
6
P.Esposito dal 72'
6
D.Frattesi dal 73'
6
L.Henrique dal 79'
6
All. Chivu 6.5

