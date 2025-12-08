Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Atalanta-Chelsea, le probabili formazioni della partita di Champions League

Champions League

L'Atalanta di Palladino ospita il Chelsea di Maresca nella sesta giornata di Champions League. Davanti De Ketelaere e Lookman alle spalle di Scamacca, in difesa Kolasinac dal 1'. Qui le probabili formazioni della sfida in programma alla New Balance Arena. Match in diretta martedì alle 21 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

PALLADINO: "SERVE LA PARTITA PERFETTA"

Probabili formazioni
Atalanta
Marco Carnesecchi
Marco Carnesecchi
Portiere
Atalanta
Berat Djimsiti
Berat Djimsiti
difensore di destra
pubblicità
Atalanta
Isak Hien
Isak Hien
difensore centrale
Atalanta
Sead Kolasinac
Sead Kolasinac
Difensore di sinistra
pubblicità
Atalanta
Raoul Bellanova
Raoul Bellanova
Esterno destro
Atalanta
Marten de Roon
Marten de Roon
Centrocampista centrale
Atalanta
Éderson
Éderson
Centrocampista centrale
Atalanta
Davide Zappacosta
Davide Zappacosta
Esterno sinistro
pubblicità
Atalanta
Charles De Ketelaere
Charles De Ketelaere
trequartista di destra
Atalanta
Ademola Lookman
Ademola Lookman
trequartista di sinistra
pubblicità
Atalanta
Gianluca Scamacca
Gianluca Scamacca
attaccante

La probabile formazione

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All.: Palladino

  • Due cambi in vista per Palladino rispetto alla squadra vista a Verona. In difesa pronto Kolasinac al fianco di Djimsiti e Hien: per il bosniaco, assente per infortunio nei primi mesi della stagione, sarebbe la prima da titolare quest'anno in Champions League
  • In attacco tornerà dall'inizio Gianluca Scamacca, a segno nella trasferta del Bentegodi su calcio di rigore. Alle sue spalle giocheranno De Ketelaere e Lookman
Chelsea
Robert Sánchez
Robert Sánchez
Portiere
Chelsea
Malo Gusto
Malo Gusto
terzino destro
pubblicità
Chelsea
Wesley Fofana
Wesley Fofana
difensore centrale
Chelsea
Trevoh Chalobah
Trevoh Chalobah
difensore centrale
pubblicità
Chelsea
Marc Cucurella
Marc Cucurella
terzino sinistro
Chelsea
Reece James
Reece James
Centrocampista centrale
Chelsea
Moisés Caicedo
Moisés Caicedo
Centrocampista centrale
Chelsea
Estêvão
Estêvão
Esterno destro
pubblicità
Chelsea
Enzo Fernández
Enzo Fernández
trequartista
Chelsea
Pedro Neto
Pedro Neto
Esterno sinistro
pubblicità
Chelsea
João Pedro
João Pedro
attaccante

La probabile formazione

CHELSEA (4-2-3-1, la probabile formazione): Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; James, Caicedo; Estevao, Enzo Fernández, Pedro Neto; Joao Pedro. All.: Maresca

Champions League: Altre Notizie

Palladino: "Niente calcoli, serve gara perfetta"

champions

La squadra di Palladino ospita il Chelsea in uno scontro diretto per entrare tra le prime otto...

Slot: "Salah non convocato per le sue parole"

CHAMPIONS

L'attaccante egiziano escluso dalla sfida di Champions League di San Siro fra Inter e Liverpool....

Chivu: "Akanji? Vediamo. A destra... gioco io!"

inter

L'Inter questo martedì alle 21 ospiterà il Liverpool a San Siro nella sesta giornata di Champions...

Il calendario e gli orari di Champions League

guid tv

Martedì 9 e mercoledì 10 dicembre la sesta giornata della ‘League Phase’ di Champions League, su...

Chivu: "Dobbiamo diventare più sporchi e cattivi"

inter

L'allenatore nerazzurro ha commentato su Sky la sconfitta contro l'Atletico Madrid: "Brucia per...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE