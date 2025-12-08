L'Atalanta di Palladino ospita il Chelsea di Maresca nella sesta giornata di Champions League. Davanti De Ketelaere e Lookman alle spalle di Scamacca, in difesa Kolasinac dal 1'. Qui le probabili formazioni della sfida in programma alla New Balance Arena. Match in diretta martedì alle 21 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW
La probabile formazione
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All.: Palladino
- Due cambi in vista per Palladino rispetto alla squadra vista a Verona. In difesa pronto Kolasinac al fianco di Djimsiti e Hien: per il bosniaco, assente per infortunio nei primi mesi della stagione, sarebbe la prima da titolare quest'anno in Champions League
- In attacco tornerà dall'inizio Gianluca Scamacca, a segno nella trasferta del Bentegodi su calcio di rigore. Alle sue spalle giocheranno De Ketelaere e Lookman