Inter-Liverpool, le probabili formazioni della partita di Champions League

Champions League

L'Inter affronta il Liverpool nella sesta giornata di Champions League. Nerazzurri con il dubbio Akanji in difesa (febbre), mentre i Reds sono senza Salah (escluso per scelta di Slot) e Gakpo (problema all'inguine). Anche Chiesa non convocato per influenza, ma l'azzurro potrebbe comunque raggiungere la squadra nelle prossime ore. La sfida in diretta martedì 9 dicembre alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

LE PAROLE DI CHIVU

Probabili formazioni
Inter
Yann Sommer
Yann Sommer
Portiere
Inter
Yann Bisseck
Yann Bisseck
difensore di destra
Inter
Francesco Acerbi
Francesco Acerbi
difensore centrale
Inter
Alessandro Bastoni
Alessandro Bastoni
Difensore di sinistra
Inter
Luis Henrique
Luis Henrique
Esterno destro
Inter
Nicolò Barella
Nicolò Barella
mezzala destra
Inter
Hakan Çalhanoglu
Hakan Çalhanoglu
Centrocampista centrale
Inter
Henrikh Mkhitaryan
Henrikh Mkhitaryan
mezzala sinistra
Inter
Federico Dimarco
Federico Dimarco
Esterno sinistro
Inter
Lautaro Martínez
Lautaro Martínez
attaccante
Inter
Marcus Thuram
Marcus Thuram
attaccante

La probabile formazione

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All.: Chivu

  • Dubbio in difesa per Chivu, con Akanji alle prese con un attacco febbrile. Se lo svizzero non dovesse farceala, è pronto Acerbi al fianco di Bisseck e Bassoni;
  • A destra confermato Luis Henrique, che nel match contro il Como ha trovato il primo assist in nerazzurro: il brasiliano è in vantaggio su Carlos Augusto e Diouf;
  • Confermata la coppia d'attacco Thuram-Lautaro Martinez
Liverpool
Alisson Becker
Alisson Becker
Portiere
Liverpool
Conor Bradley
Conor Bradley
terzino destro
Liverpool
Ibrahima Konaté
Ibrahima Konaté
difensore centrale
Liverpool
Virgil van Dijk
Virgil van Dijk
difensore centrale
Liverpool
Andy Robertson
Andy Robertson
terzino sinistro
Liverpool
Ryan Gravenberch
Ryan Gravenberch
Centrocampista centrale
Liverpool
Alexis Mac Allister
Alexis Mac Allister
Centrocampista centrale
Liverpool
Dominik Szoboszlai
Dominik Szoboszlai
Esterno destro
Liverpool
Florian Wirtz
Florian Wirtz
trequartista
Liverpool
Hugo Ekitike
Hugo Ekitike
Esterno sinistro
Liverpool
Alexander Isak
Alexander Isak
attaccante

La probabile formazione

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike; Isak. All.: Slot

  • Nel Liverpool non ci sarà Salah, non convocato dopo lo sfogo contro l'allenatore Arne Slot. Assenti anche Chiesa (influenza) e Gakpo (problema all'inguine). Se le condizioni di Chiesa dovessero migliorare, l'azzurro potrebbe aggregarsi alla squadra nelle prossime ore;
  • Slot dovrebbe confermare Bradley in difesa, con il ritorno dal 1' sulla corsia opposta di Robertson;
  • Mac Allister farà coppia a centrocampo con Gravenberch, mentre in attacco c'è il rientro nell'undici titolare di Isak

Champions League: Altre Notizie

Palladino: "Niente calcoli, serve gara perfetta"

champions

La squadra di Palladino ospita il Chelsea in uno scontro diretto per entrare tra le prime otto...

Slot: "Salah non convocato per le sue parole"

CHAMPIONS

L'attaccante egiziano escluso dalla sfida di Champions League di San Siro fra Inter e Liverpool....

Chivu: "Akanji? Vediamo. A destra... gioco io!"

inter

L'Inter questo martedì alle 21 ospiterà il Liverpool a San Siro nella sesta giornata di Champions...

Il calendario e gli orari di Champions League

guid tv

Martedì 9 e mercoledì 10 dicembre la sesta giornata della ‘League Phase’ di Champions League, su...

Chivu: "Dobbiamo diventare più sporchi e cattivi"

inter

L'allenatore nerazzurro ha commentato su Sky la sconfitta contro l'Atletico Madrid: "Brucia per...
