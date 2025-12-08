L'Inter affronta il Liverpool nella sesta giornata di Champions League. Nerazzurri con il dubbio Akanji in difesa (febbre), mentre i Reds sono senza Salah (escluso per scelta di Slot) e Gakpo (problema all'inguine). Anche Chiesa non convocato per influenza, ma l'azzurro potrebbe comunque raggiungere la squadra nelle prossime ore. La sfida in diretta martedì 9 dicembre alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW
La probabile formazione
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All.: Chivu
- Dubbio in difesa per Chivu, con Akanji alle prese con un attacco febbrile. Se lo svizzero non dovesse farceala, è pronto Acerbi al fianco di Bisseck e Bassoni;
- A destra confermato Luis Henrique, che nel match contro il Como ha trovato il primo assist in nerazzurro: il brasiliano è in vantaggio su Carlos Augusto e Diouf;
- Confermata la coppia d'attacco Thuram-Lautaro Martinez
La probabile formazione
LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike; Isak. All.: Slot
- Nel Liverpool non ci sarà Salah, non convocato dopo lo sfogo contro l'allenatore Arne Slot. Assenti anche Chiesa (influenza) e Gakpo (problema all'inguine). Se le condizioni di Chiesa dovessero migliorare, l'azzurro potrebbe aggregarsi alla squadra nelle prossime ore;
- Slot dovrebbe confermare Bradley in difesa, con il ritorno dal 1' sulla corsia opposta di Robertson;
- Mac Allister farà coppia a centrocampo con Gravenberch, mentre in attacco c'è il rientro nell'undici titolare di Isak