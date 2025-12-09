Dove vedere Atalanta-Chelsea

Oggi alle ore 21 sesta giornata di Champions dell'Atalanta che affronta a Bergamo il Chelsea, partita da seguire in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW . Telecronaca Stefano Borghi, commento Riccardo Montolivo; a bordocampo Massimiliano Nebuloni e Valentina Mariani. Diretta Gol con Riccardo Gentile. Inoltre, appuntamento con 'Champions League Show' dalle 18 alle 18.35 con Mario Giunta e Paolo Condò. Poi dalle 20 e dalle 23 con Federica Masolin in compagnia di Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Zvonimir Boban e Goran Pandev. Alle 21 ( su Sky Sport Max e Sky Sport 251) appuntamento anche con Diretta Gol, per seguire le partite in contemporanea.

I numeri di Atalanta e Chelsea

Atalanta e Chelsea si incontreranno per la prima volta in una competizione europea. La squadra italiana ha vinto solo una delle precedenti sette partite contro avversarie inglesi in Champions League (3N, 3P). Questa sarà la prima trasferta del Chelsea contro un avversario italiano da ottobre 2022, quando ha vinto 2-0 contro il Milan. Prima di quella partita, i Blues avevano vinto solo una delle precedenti dieci trasferte contro squadre italiane in Champions League (3N, 6P): 4-0 contro la Lazio nel novembre 2003. L'Atalanta ha mantenuto la porta inviolata in otto delle 15 partite di Champions League giocate dall'inizio della scorsa stagione. Tra le squadre che hanno partecipato a entrambe le edizioni, solo l'Inter (55% - 11/20) ha una percentuale di partite disputate nella competizione senza subire reti più alta rispetto all'Atalanta (53%). Il Chelsea non ha vinto in nessuna delle ultime quattro trasferte disputate in Champions (1N, 3P), l'ultima volta che ha registrato una serie più lunga di partite senza successi fuori casa risale al febbraio 2012 (cinque in quel caso). Dopo una sconfitta contro il Bayern Monaco (1-3) e un pareggio contro il Qarabag (2-2) nella UCL in corso, Enzo Maresca potrebbe diventare soltanto il terzo allenatore del Chelsea a non vincere nessuna delle prime tre trasferte nella competizione, dopo André Villas-Boas (2011-12) e Luiz Felipe Scolari (2008-09). Tutti i sei gol dell'Atalanta in questa Champions League sono stati realizzati nel secondo tempo, tre dei quali in cinque minuti proprio nella seconda frazione dell'ultima sfida contro l'Eintracht Francoforte; quella bergamasca è l'unica squadra insieme al Kairat Almaty a non aver segnato nei primi 45 minuti di gioco nel torneo in corso.

Questa sarà la 100ª trasferta del Chelsea in Coppa dei Campioni/Champions League. I Blues contano 41 vittorie in 99 gare fuori casa finora, già il numero più alto per una squadra inglese nelle prime 100 partite disputate fuori dalle mura amiche e in assoluto il secondo dietro solo al Barcellona (44) nella competizione.