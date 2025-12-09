Conte ripropone la stessa formazione che ha affrontato la Juventus con il tridente composto da Neres, Hojlund e Lang. Beukema, Rrahmani e Buongiorno compongono il terzetto difensivo. Mourinho risponde con un 4-2-3-1: Pavlidis è la punta
NAPOLI (3-4-3): la probabile formazione
Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang. All. Conte
- 3-4-3 per Conte con gli stessi uomini che hanno affrontato la Juventus
- Neres, Hojlund e Lang nel tridente
- Rrahmani difensore centrale, ai lati Beukema e Buongiorno
- Elmas e McTominay in mezzo al campo
BENFICA (4-2-3-1): la probabile formazione
Trubin; Dedic, Silva, Otamendi, Dahl; Barrenechea, Rios; Aursnes, Barreiro, Sudakov; Pavlidis. All. Mourinho
- Mourinho dovrebbe schierare un 4-2-3-1
- Pavlidis punta, alle sue spalle Aursnes, Barreiro e Sudakov
- Barrenechea e Rios davanti alla difesa