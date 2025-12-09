Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Benfica-Napoli, le probabili formazioni della partita di Champions League

Champions League

Conte ripropone la stessa formazione che ha affrontato la Juventus con il tridente composto da Neres, Hojlund e Lang. Beukema, Rrahmani e Buongiorno compongono il terzetto difensivo. Mourinho risponde con un 4-2-3-1: Pavlidis è la punta

LE PAROLE DI CONTE

Probabili formazioni
Napoli
Napoli
Vanja Milinkovic-Savic
Vanja Milinkovic-Savic
portiere
Napoli
Sam Beukema
Sam Beukema
difensore centrale di destra
pubblicità
Napoli
Amir Rrahmani
Amir Rrahmani
difensore centrale
Napoli
Alessandro Buongiorno
Alessandro Buongiorno
difensore centrale di sinistra
pubblicità
Napoli
Giovanni Di Lorenzo
Giovanni Di Lorenzo
esterno destro
Napoli
Eljif Elmas
Eljif Elmas
centrocampista centrale
Napoli
Scott McTominay
Scott McTominay
centrocampista centrale
Napoli
Mathías Olivera
Mathías Olivera
esterno sinistro
pubblicità
Napoli
David Neres
David Neres
attaccante
Napoli
Rasmus Højlund
Rasmus Højlund
ATTACCANTE
pubblicità
Napoli
Noa Lang
Noa Lang
ATTACCANTE

NAPOLI (3-4-3): la probabile formazione

Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang. All. Conte

  • 3-4-3 per Conte con gli stessi uomini che hanno affrontato la Juventus
  • Neres, Hojlund e Lang nel tridente
  • Rrahmani difensore centrale, ai lati Beukema e Buongiorno
  • Elmas e McTominay in mezzo al campo

BENFICA (4-2-3-1): la probabile formazione

Trubin; Dedic, Silva, Otamendi, Dahl; Barrenechea, Rios; Aursnes, Barreiro, Sudakov; Pavlidis. All. Mourinho

  • Mourinho dovrebbe schierare un 4-2-3-1
  • Pavlidis punta, alle sue spalle Aursnes, Barreiro e Sudakov
  • Barrenechea e Rios davanti alla difesa

Champions League: Altre Notizie

Calhanoglu out dopo 10': problema muscolare

inter-liverpool

Dura solo dieci minuti la partita del centrocampista turco contro il Liverpool: contrattura...

Conte: "Servirà energia. Un piacere rivedere Mou"

napoli

Mercoledì alle 21 il Napoli sarà ospite del Benfica al Da Luz per la sesta giornata di Champions...

Inter-Liverpool 5-0: nerazzurri ai playoff

Youth League

Una grande Inter batte il Liverpool nella partita di Youth League, la Champions League delle...

Spalletti: "A Napoli errore mio. Zhegrova dal 1'"

champions

Alla vigilia di Juventus-Pafos (mercoledì alle 21 LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport 252,...

Mou: "Conte top, sue squadre sempre complete"

champions

José Mourinho è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Benfica-Napoli, match della...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE