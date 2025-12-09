Il calendario e gli orari delle partite di oggi

Martedì 9 dicembre si scende in campo per la sesta giornata della ‘League Phase’ di Champions League, su Sky e in streaming su NOW . Le partite da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Champions League Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

Si torna in campo in Europa con la Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026. Martedì 9 dicembre, la sesta giornata della massima competizione europea per club sarà live su Sky Sport con le partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Alle 21.00, appuntamento a San Siro con Inter-Liverpool, su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Luca Marchegiani, inviati Matteo Barzaghi, Andrea Paventi e Gianluca Di Marzio. Alle 21.00, Bergamo con Atalanta-Chelsea su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253. Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party, mentre chiude la serata Goleador Europe, con Martina Quaranta.