Il calendario e gli orari delle partite di oggi

Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggiguida tv
Martedì 9 dicembre si scende in campo per la sesta giornata della ‘League Phase’ di Champions League, su Sky e in streaming su NOW. Le partite da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Champions League Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport
Si torna in campo in Europa con la Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026. Martedì 9 dicembre, la sesta giornata della massima competizione europea per club sarà live su Sky Sport con le partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Alle 21.00, appuntamento a San Siro con Inter-Liverpool, su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Luca Marchegiani, inviati Matteo Barzaghi, Andrea Paventi e Gianluca Di Marzio. Alle 21.00, Bergamo con Atalanta-Chelsea su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253. Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party, mentre chiude la serata Goleador Europe, con Martina Quaranta.
Gli studi di Sky Sport
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con la conduzione di Mario Giunta per lo studio delle 18 e gli spazi news dell’approfondimento serale, e Federica Masolin per i pre e postpartita. In studio, insieme a Paolo Condò, i talent di Sky Sport: Fabio Capello, Zvonimir Boban, Alessandro Costacurta e Goran Pandev.
Champions League, le partite di oggi su Sky e NOW
Martedì 9 dicembre
- alle 16.30: KAIRAT ALMATY-OLYMPIACOS su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Giovanni Poggi
- alle 18.45: BAYERN MONACO-SPORTING LISBONA su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Pietro Nicolodi
- alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Max, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
- alle 21.00: INTER-LIVERPOOL su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Zancan, commento Luca Marchegiani, inviati Matteo Barzaghi, Andrea Paventi e Gianluca Di Marzio, Diretta Gol Paolo Ciarravano
- alle 21.00: ATALANTA-CHELSEA su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Stefano Borghi, commento Riccardo Montolivo, inviati Valentina Mariani e Massimiliano Nebuloni, Diretta Gol Riccardo Gentile
- alle 21.00: BARCELLONA-EINTRACHT FRANCOFORTE su Sky Sport Mix, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Dario Massara, Diretta Gol Antonio Nucera
- alle 21.00: TOTTENHAM-SLAVIA PRAGA su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Telecronaca Massimo Marianella, Diretta Gol Federico Zanon
- alle 21.00: PSV-ATLETICO MADRID su Sky Sport 256 e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Botti, Diretta Gol Daniele Barone
- alle 21.00: UNION SAINT-GILLOISE-OLYMPIQUE MARSIGLIA su Sky Sport 257 e in streaming su NOW. Telecronaca Andrea Voria, Diretta Gol Luca Mastrorilli
- alle 21.00: MONACO-GALATASARAY su Sky Sport 258 e in streaming su NOW. Telecronaca Gianluigi Bagnulo, Diretta Gol Alessandro Sugoni
Gli studi del martedì
- dalle 18.00: Champions League Show con Mario Giunta e Paolo Condò
- dalle 20, dalle 23 e da mezzanotte con After Party Champions League Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Zvonimir Boban, Alessandro Costacurta, Goran Pandev e Mario Giunta
- all’1.00: Goleador Europe con Martina Quaranta