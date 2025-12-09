Dove vedere Inter-Liverpool

Oggi alle ore 21 sesta giornata di Champions dell'Inter che affronta a San Siro il Liverpool, partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW . Telecronaca Federico Zancan, commento Luca Marchegiani; a bordocampo Andrea Pavanti, Gianluca Di Marzio e Matteo Barzaghi. Diretta Gol con Paolo Ciarravano. Inoltre, appuntamento con 'Champions League Show' dalle 18 alle 18.35 con Mario Giunta e Paolo Condò. Poi dalle 20 e dalle 23 con Federica Masolin in compagnia di Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Zvonimir Boban e Goran Pandev. Alle 21 ( su Sky Sport Max e Sky Sport 251) appuntamento anche con Diretta Gol, per seguire le partite in contemporanea.

I numeri di Inter e Liverpool

L'Inter e il Liverpool si sono affrontati sei volte in precedenza, sempre in Coppa dei Campioni/Champions League, con i Reds che hanno vinto in quattro di questi (2P).

Cinque degli ultimi sei incroci tra l'Inter e il Liverpool in Champions League hanno visto una delle due formazioni vincere mantenendo la porta inviolata (due volte i nerazzurri e tre i Reds). Inoltre, dalla loro prima sfida nel maggio 1965 in Coppa dei Campioni (successo 3-1 per il Liverpool), entrambe le squadre non sono più riuscite a segnare nello stesso match nella competizione. L'Inter ha vinto la prima trasferta contro il Liverpool in Europa (0-3 nel maggio 1965), qualificandosi per la finale di Coppa dei Campioni 1964/65, vinta poi dai nerazzurri; successivamente però il Liverpool ha vinto entrambe le partite disputate fuori casa contro l'Inter in Champions League (1-0 nel marzo 2008 e 2-0 nel febbraio 2022). Il Liverpool ha vinto cinque delle ultime sei trasferte contro squadre italiane in Europa (1P), compresa quella al Meazza nella scorsa stagione (3-1 contro il Milan nel settembre 2024). Inoltre, i Reds hanno vinto tutte e quattro le gare esterne giocate in questo stadio in Champions League (contro il Milan nel 2021 e 2024 e contro l'Inter nel 2008 e 2022). Da quando ha perso le sue prime due partite casalinghe di Champions League nel 2022 – una delle quali contro il Liverpool (0-2) – l'Inter è rimasta imbattuta nelle successive 18 gare interne nella competizione (15V, 3N); questa è la striscia aperta più lunga per i nerazzurri nella competizione.