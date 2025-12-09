Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Youth League, Inter-Liverpool 5-0: nerazzurri ai playoff

Youth League

Una grande Inter batte il Liverpool nella partita di Youth League, la Champions League delle formazioni U20, e conquista i playoff. Finisce 5-0 dopo una gara dominata fin dai primi minuti: i nerazzurri chiudono la prima fase della competizione a 11 punti

INTER-LIVERPOOL, LE PROBABILI FORMAZIONI

L’Inter U20 domina il Liverpool. In attesa della partita di questa sera alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, ci ha pensato la formazione Primavera di mister Carbone a battere, con un sonoro 5-0, gli inglesi nella partita valida per la sesta e ultima giornata della prima fase di Youth League. Gara subito in discesa per i nerazzurri col rigore realizzato da Zarate dopo 2’: poi la meravigliosa rete da fuori area di La Torre al 14’ con una conclusione forte e precisa da fuori area. 

Nerazzurri attualmente all'11° posto

Stesso copione nella seconda frazione. Dopo l’autogol di Misciur, ci hanno pensato Mosconi e Moressa a chiudere definitivamente la partita. Una vittoria importante, non solo per il bel risultato, che ha permesso all’Inter di superare il Liverpool in classifica ma, soprattutto, di agguantare i playoff. I nerazzurri, in attesa delle partite di mercoledì 10 dicembre, sono all'11° posto: le squadre dalla settima alla sedicesima posizione giocheranno i sedicesimi contro le 10 squadre qualificate del percorso campioni nazionali. L'Inter scoprirà la sua avversria venerdì 12 dicembre alle 15:30 mentre i playoff si giocheranno in gara unica il 3 e 4 febbraio.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Champions League: Altre Notizie

Inter-Liverpool 5-0: nerazzurri ai playoff

Youth League

Una grande Inter batte il Liverpool nella partita di Youth League, la Champions League delle...

Spalletti: "A Napoli errore mio. Zhegrova dal 1'"

champions

Alla vigilia di Juventus-Pafos (mercoledì alle 21 LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport 252,...

Mou: "Conte top, sue squadre sempre complete"

champions

José Mourinho è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Benfica-Napoli, match della...

Dove vedere Atalanta-Chelsea

guida tv

Oggi alle ore 21 l'Atalanta affronta in casa il Chelsea, partita da seguire in diretta...

Dove vedere Inter-Liverpool

guida tv

Oggi alle ore 21 l'Inter affronta in casa il Liverpool, partita da seguire in diretta...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE