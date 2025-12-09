Youth League, Inter-Liverpool 5-0: nerazzurri ai playoff

L’ Inter U20 domina il Liverpool . In attesa della partita di questa sera alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW , ci ha pensato la formazione Primavera di mister Carbone a battere, con un sonoro 5-0, gli inglesi nella partita valida per la sesta e ultima giornata della prima fase di Youth League. Gara subito in discesa per i nerazzurri col rigore realizzato da Zarate dopo 2’: poi la meravigliosa rete da fuori area di La Torre al 14’ con una conclusione forte e precisa da fuori area.

Nerazzurri attualmente all'11° posto

Stesso copione nella seconda frazione. Dopo l’autogol di Misciur, ci hanno pensato Mosconi e Moressa a chiudere definitivamente la partita. Una vittoria importante, non solo per il bel risultato, che ha permesso all’Inter di superare il Liverpool in classifica ma, soprattutto, di agguantare i playoff. I nerazzurri, in attesa delle partite di mercoledì 10 dicembre, sono all'11° posto: le squadre dalla settima alla sedicesima posizione giocheranno i sedicesimi contro le 10 squadre qualificate del percorso campioni nazionali. L'Inter scoprirà la sua avversria venerdì 12 dicembre alle 15:30 mentre i playoff si giocheranno in gara unica il 3 e 4 febbraio.