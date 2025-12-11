 Champions League 2025 2026, le previsioni su playoff e gli accoppiamenti degli ottavi | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Champions League 2025-2026, le previsioni su playoff e gli accoppiamenti degli ottavi

LA PROIEZIONE fotogallery
16 foto

Il meccanismo dei playoff di Champions permette già di ipotizzare quali sarebbero gli abbinamenti a oggi. Juventus e Napoli, che al momento si qualificherebbero ma non come teste di serie, rischiano un playoff durissimo: per i bianconeri il Barcellona, per la squadra di Conte una tra Liverpool e Dormtund. Di seguito anche la proiezione per gli ottavi (Atalanta e Inter al momento qualificate direttamente) e la stima di quanti punti serviranno per qualificarsi

GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS 

ALTRE FOTOGALLERY

Rui Patricio dice basta: tutti i ritiri nel 2025

l'annuncio

Rui Patricio dice basta: l'ex numero uno della Roma e del Portogallo si ritira. Era svincolato da...

50 foto

Corsa al 5° posto Champions: l'Italia insegue

classifica

In palio c'è il posto "extra" nella prossima Champions (riservato alle due nazioni al...

23 foto

Playoff Champions: possibili abbinamenti ad oggi

LA PROIEZIONE

Il meccanismo dei playoff di Champions permette già di ipotizzare quali sarebbero gli abbinamenti...

16 foto

Arsenal su, Liverpool giù: classifiche a confronto

il confronto

Dopo sei giornate del girone unico di Champions sono già arrivati i primi verdetti (Arsenal,...

7 foto

Marcatori all-time in Champions: Haaland fa 55

CHAMPIONS

Haaland sempre più clamoroso in Champions: segna anche al Real e sale a quota 55 gol in appena 54...

69 foto

Video in evidenza

    Champions League: Ultime Notizie

    Spalletti: "Troppo poco rispetto a quanto vorrei"

    JUVENTUS

    L'allenatore della Juventus commenta con lucidità la vittoria sul Pafos: "Era importante vincere,...

    Conte: "Siamo corti e giochiamo ogni 3 giorni"

    Champions League

    Antonio Conte riconosce la brutta prova del Napoli a Lisbona: "Siamo stati generosi, ma senza...

    Juve e Napoli fuori, tutte le squadre ai playoff

    YOUTH LEAGUE

    Sono arrivati i verdetti ufficiali dopo la sesta e ultima giornata di Youth League, la Champions...