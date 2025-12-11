Champions League 2025-2026, le previsioni su playoff e gli accoppiamenti degli ottavi
Il meccanismo dei playoff di Champions permette già di ipotizzare quali sarebbero gli abbinamenti a oggi. Juventus e Napoli, che al momento si qualificherebbero ma non come teste di serie, rischiano un playoff durissimo: per i bianconeri il Barcellona, per la squadra di Conte una tra Liverpool e Dormtund. Di seguito anche la proiezione per gli ottavi (Atalanta e Inter al momento qualificate direttamente) e la stima di quanti punti serviranno per qualificarsi
- Le prime 8 classificate del girone unico andranno direttamente agli ottavi di finale
- Dalla 9^ alla 16^ vanno ai playoff come teste di serie
- Dalla 17^ alla 24^ vanno ai playoff come non teste di serie
- Dalla 25^ alla 36^ sono eliminate definitivamente dall'Europa (nessuna 'retrocessione' in un'altra coppa)
- I club teste di serie, a coppie, saranno sorteggiati contro i club non teste di serie (sempre a coppie), come segue: club 9 o 10 contro club 23 o 24, club 11 o 12 contro club 21 o 22, club 13 o 14 contro club 19 o 20, club 15 o 16 contro club 17 o 18.
- Le vincenti dei playoff sfidano le 8 squadre che si sono qualificate direttamente agli ottavi
- qualificata direttamente agli ottavi
- qualificata direttamente agli ottavi
- qualificata direttamente agli ottavi
- qualificata direttamente agli ottavi
- qualificata direttamente agli ottavi
- qualificata direttamente agli ottavi
- qualificata direttamente agli ottavi
- qualificata direttamente agli ottavi
- 9) LIVERPOOL
- 10) BORUSSIA DORTMUND
- 11) TOTTENHAM
- 12) NEWCASTLE
- 13) CHELSEA
- 14) SPORTING CP
- 15) BARCELLONA
- 16) OLYMPIQUE MARSIGLIA
- 17) JUVENTUS
- 18) GALATASARAY
- 19) MONACO
- 20) BAYER LEVERKUSEN
- 21) PSV
- 22) QARABAG
- 23) NAPOLI
- 24) COPENAGHEN
- BENFICA
- PAFOS
- UNION SAINT-GILLOISE
- ATHLETIC BILBAO
- OLYMPIACOS
- EINTRACHT FRANCOFORTE
- BRUGES
- BODO/GLIMT
- SLAVIA PRAGA
- AJAX
- VILLARREAL
- KAIRAT
- LIVERPOOL contro NAPOLI o COPENAGHEN
- BORUSSIA DORTMUND contro NAPOLI o COPENAGHEN
- TOTTENHAM contro PSV o QARABAG
- NEWCASTLE contro PSV o QARABAG
- CHELSEA contro MONACO o BAYER LEVERKUSEN
- SPORTING CP contro MONACO o BAYER LEVERKUSEN
- BARCELLONA contro JUVENTUS o GALATASARAY
- MARSIGLIA contro JUVENTUS o GALATASARAY
- ARSENAL contro JUVENTUS/GALATASARAY o BARCELLONA/MARSIGLIA
- BAYERN MONACO contro JUVENTUS/GALATASARAY o BARCELLONA/MARSIGLIA
- REAL MADRID contro NAPOLI/COPENAGHEN o LIVERPOOL/BORUSSIA DORTMUND
- ATLETICO MADRID contro NAPOLI/COPENAGHEN o LIVERPOOL/BORUSSIA DORTMUND
- ATALANTA contro PSV/QARABAG o TOTTENHAM/NEWCASTLE
- INTER contro PSV/QARABAG o TOTTENHAM/NEWCASTLE
- PSG contro MONACO/BAYER LEVERKUSEN o CHELSEA/SPORTING
- MANCHESTER CITY contro MONACO/BAYER LEVERKUSEN o CHELSEA/SPORTING
- 10 punti per avere la certezza di entrare nelle prime 24 e qualificarsi ai playoff (ma potrebbero anche bastarne 9)
- Almeno 17 punti per qualificarsi direttamente agli ottavi (ma la quota potrebbe anche scendere a 16)
- 11 punti per andare ai playoff
- 16 punti per andare direttamente agli ottavi di finale