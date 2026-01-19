Il calendario e gli orari di Champions League

Champions League, il calendario e gli orari della settima giornataguida tv
Martedì 20 e mercoledì 21 gennaio, su Sky e in streaming su NOW, la settima giornata di “League Phase” di Champions League con 17 partite live da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Champions League Show con con i giornalisti e i top talent di Sky Sport
Si torna in campo in Europa con la Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026. Martedì 20 e mercoledì 21 gennaio, la settima giornata della massima competizione europea per club - penultima della League Phase - sarà live su Sky Sport con 17 partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Martedì, alle 21.00, appuntamento a San Siro con Inter-Arsenal - Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K – e con Copenhagen-Napoli su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253. Mercoledì, sempre alle 21, a Bergamo sarà la volta di Atalanta-Athletic Bilbao, su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Mercoledì alle 21.00 anche Juventus-Benfica: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.
Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì.
Gli studi di Sky Sport
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con la conduzione di Mario Giunta per lo studio delle 18 e gli spazi news dell’approfondimento serale, e Federica Masolin per i pre e postpartita. In studio, insieme a Paolo Condò, i talent di Sky Sport: martedì Fabio Capello, Zvonimir Boban e Goran Pandev, mentre mercoledì la tavola rotonda vedrà protagonista ancora Fabio Capello con Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero e Paolo Di Canio. Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party, mentre chiude la serata Goleador Europe, con Martina Quaranta.
Champions League, la programmazione della 7^ giornata di League Phase su Sky e NOW
Martedì 20 gennaio
- alle 16.30: KAIRAT ALMATY-CLUB BRUGGE su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Andrea Voria
- alle 18.45: BODOE GLIMT-MANCHESTER CITY su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Nicola Roggero
- alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
- alle 21.00: INTER-ARSENAL su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi, inviati Matteo Barzaghi, Andrea Paventi e Valentina Mariani, Diretta Gol Federico Zancan
- alle 21.00: COPENHAGEN-NAPOLI su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Aldo Serena, inviati Massimo Ugolini e Gianluigi Bagnulo, Diretta Gol Dario Massara
- alle 21.00: REAL MADRID-MONACO su Sky Sport Max, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Maurizio Compagnoni, Diretta Gol Antonio Nucera
- alle 21.00: SPORTING LISBONA-PSG su Sky Sport Mix, Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Telecronaca Daniele Barone, Diretta Gol Luca Mastrorilli
- alle 21.00: TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND su Sky Sport 256 e in streaming su NOW. Telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Paolo Ciarravano
- alle 21.00: OLYMPIACOS-BAYER LEVERKUSEN su Sky Sport 257 e in streaming su NOW. Telecronaca Christian Giordano, Diretta Gol Alessandro Sugoni
- alle 21.00: VILLARREAL-AJAX su Sky Sport 258 e in streaming su NOW. Telecronaca Davide Polizzi, Diretta Gol Filippo Benincampi
Gli studi del martedì
- dalle 18: Champions League Show con Mario Giunta e Paolo Condò
- Dalle 20.00, dalle 23.00 e da mezzanotte: After Party Champions League Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Zvonimir Boban, Goran Pandev e Mario Giunta
- All’1.00: Goleador Europe con Martina Quaranta
Mercoledì 21 gennaio
- alle 18.45: DIRETTA GOL su Sky Sport 251 e in streaming su NOW
- alle 18.45: GALATASARAY-ATLETICO MADRID su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Antonio Nucera, Diretta Gol Giovanni Poggi
- alle 18.45: QARABAG-EINTRACHT FRANCOFORTE su Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Andrea Menon, Diretta Gol Christian Giordano
- alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport 251 e in streaming su NOW
- alle 21.00: ATALANTA-ATHLETIC BILBAO su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Stefano Borghi, commento Riccardo Montolivo, inviati Massimiliano Nebuloni e Marina Presello, Diretta Gol Daniele Barone
- alle 21.00: OLYMPIQUE MARSIGLIA-LIVERPOOL su Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Massimo Marianella, commento Luca Marchegiani, Diretta Gol Federico Botti
- alle 21.00: SLAVIA PRAGA-BARCELLONA su Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Alessandro Sugoni, Diretta Gol Manuel Favia
- alle 21.00: BAYERN MONACO-UNION SAINT-GILLOISE su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Paolo Redi
- alle 21.00: CHELSEA-PAFOS su Sky Sport 256 e in streaming su NOW. Telecronaca Dario Massara, Diretta Gol Federico Zanon
- alle 21.00: NEWCASTLE-PSV su Sky Sport 257 e in streaming su NOW. Telecronaca Nicola Roggero, Diretta Gol Nicolò Ramella
Gli studi del mercoledì
- dalle 18.00: Champions League Show con Mario Giunta e Alessandro Costacurta
- Dalle 20.00, dalle 23.00 e da mezzanotte: After Party Champions League Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero, Paolo Di Canio e Mario Giunta
- All’1.00: Goleador Europe con Martina Quaranta