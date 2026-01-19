Il calendario e gli orari di Champions League

Martedì 20 e mercoledì 21 gennaio, su Sky e in streaming su NOW , la settima giornata di “League Phase” di Champions League con 17 partite live da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Champions League Show con con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

Si torna in campo in Europa con la Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026. Martedì 20 e mercoledì 21 gennaio, la settima giornata della massima competizione europea per club - penultima della League Phase - sarà live su Sky Sport con 17 partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Martedì, alle 21.00, appuntamento a San Siro con Inter-Arsenal - Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K – e con Copenhagen-Napoli su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253. Mercoledì, sempre alle 21, a Bergamo sarà la volta di Atalanta-Athletic Bilbao, su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Mercoledì alle 21.00 anche Juventus-Benfica: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.

Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì.