L'Atalanta ospita l'Athletic Bilbao nella 7^ giornata del girone unico di Champions League. Palladino ritrova Lookman, al rientro dalla Coppa d'Africa: il nigeriano partirà dalla panchina, con De Ketelaere e Zalewski a supporto di Scamacca. Tante assenze per Valverde. Il match è LIVE mercoledì 21 gennaio alle ore 21 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

PALLADINO: "LOOKMAN HA ANTICIPATO IL RIENTRO"