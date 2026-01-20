L'Atalanta ospita l'Athletic Bilbao nella 7^ giornata del girone unico di Champions League. Palladino ritrova Lookman, al rientro dalla Coppa d'Africa: il nigeriano partirà dalla panchina, con De Ketelaere e Zalewski a supporto di Scamacca. Tante assenze per Valverde. Il match è LIVE mercoledì 21 gennaio alle ore 21 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW
Probabili Formazioni
Atalanta, la probabile formazione
(3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. All. Palladino
- Palladino ritrova Lookman, di rientro dalla Coppa d'Africa: il nigeriano partità dalla panchina
- Davanti confermato Scamacca, con De Ketelaere e Zalewski a supporto
Athletic, la probabile formazione
Unai Simon; Gorosabel, Vivian, Paredes, Adama; De Galarreta, Jauregizar; Navarro, Sancet, Unai Gomez; Guruzeta. All. Valverde