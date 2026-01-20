Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Atalanta-Athletic Bilbao, le probabili formazioni della Champions League

Champions League

L'Atalanta ospita l'Athletic Bilbao nella 7^ giornata del girone unico di Champions League. Palladino ritrova Lookman, al rientro dalla Coppa d'Africa: il nigeriano partirà dalla panchina, con De Ketelaere e Zalewski a supporto di Scamacca. Tante assenze per Valverde. Il match è LIVE mercoledì 21 gennaio alle ore 21 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

PALLADINO: "LOOKMAN HA ANTICIPATO IL RIENTRO"

Probabili Formazioni

Atalanta
Atalanta
Marco Carnesecchi
Marco Carnesecchi
Portiere
Atalanta
Giorgio Scalvini
Giorgio Scalvini
Difensore centrale di destra
pubblicità
Atalanta
Berat Djimsiti
Berat Djimsiti
Difensore centrale
Atalanta
Sead Kolasinac
Sead Kolasinac
Difensore centrale di sinistra
pubblicità
Atalanta
Davide Zappacosta
Davide Zappacosta
Esterno destro
Atalanta
Marten de Roon
Marten de Roon
Centrocampista centrale
Atalanta
Éderson
Éderson
Centrocampista centrale
Atalanta
Lorenzo Bernasconi
Lorenzo Bernasconi
Esterno sinistro
pubblicità
Atalanta
Charles De Ketelaere
Charles De Ketelaere
Trequartista
Atalanta
Nicola Zalewski
Nicola Zalewski
Trequartista
pubblicità
Atalanta
Gianluca Scamacca
Gianluca Scamacca
Attaccante

Atalanta, la probabile formazione

(3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. All. Palladino

  • Palladino ritrova Lookman, di rientro dalla Coppa d'Africa: il nigeriano partità dalla panchina
  • Davanti confermato Scamacca, con De Ketelaere e Zalewski a supporto

Athletic, la probabile formazione

Unai Simon; Gorosabel, Vivian, Paredes, Adama; De Galarreta, Jauregizar; Navarro, Sancet, Unai Gomez; Guruzeta. All. Valverde

Champions League: Altre Notizie

Copenaghen-Napoli, Hamsik in tribuna. Il figlio...

Champions League

Marek Hamsik sarà in tribuna per assistere al match di Champions League tra Copenaghen e Napoli....

Spalletti: "Non mi aspetto niente dal mercato"

juventus

L'allenatore della Juventus ha parlato a Sky in vista del match di Champions League contro il...

Dove vedere Inter-Arsenal in tv

guida tv

Oggi, martedì 20 gennaio scendono in campo, allo stadio Giuseppe Meazza, Inter e Arsenal....

Dove vedere Copenaghen-Napoli in tv

guida tv

Appuntamento oggi, martedì 20 gennaio, alle 21.00 con Copenhagen-Napoli in diretta su Sky -...

Il calendario e gli orari delle partite di oggi

guida tv

Oggi, martedì 20 gennaio, su Sky e in streaming su NOW, la settima giornata di "League Phase" di...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE