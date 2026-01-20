Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggiguida tv
Oggi, martedì 20 gennaio, su Sky e in streaming su NOW, la settima giornata di "League Phase" di Champions League con le partite da seguire live anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Champions League Show con con i giornalisti e i top talent di Sky Sport
Si torna in campo in Europa con la Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026. Martedì 20 gennaio, la settima giornata della massima competizione europea per club - penultima della League Phase - sarà live su Sky Sport con le partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Alle 21.00, appuntamento a San Siro con Inter-Arsenal - Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Telecronaca di Fabio Caressa con il commento di Beppe Bergomi, inviati Matteo Barzaghi, Andrea Paventi e Valentina Mariani. Sempre alle 21.00 anche Copenhagen-Napoli su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253. Telecronaca di Riccardo Gentile con il commento di Aldo Serena, inviati Massimo Ugolini e Gianluigi Bagnulo.
Gli studi di Sky Sport
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con la conduzione di Mario Giunta per lo studio delle 18.00 e gli spazi news dell’approfondimento serale, e Federica Masolin per i pre e postpartita. In studio, insieme a Paolo Condò, i talent di Sky Sport: Fabio Capello, Zvonimir Boban e Goran Pandev.
Champions League, la programmazione di oggi su Sky e NOW
Martedì 20 gennaio
- alle 16.30: KAIRAT ALMATY-CLUB BRUGGE su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Andrea Voria
- alle 18.45: BODOE GLIMT-MANCHESTER CITY su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Nicola Roggero
- alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
- alle 21.00: INTER-ARSENAL su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi, inviati Matteo Barzaghi, Andrea Paventi e Valentina Mariani, Diretta Gol Federico Zancan
- alle 21.00: COPENHAGEN-NAPOLI su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Aldo Serena, inviati Massimo Ugolini e Gianluigi Bagnulo, Diretta Gol Dario Massara
- alle 21.00: REAL MADRID-MONACO su Sky Sport Max, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Maurizio Compagnoni, Diretta Gol Antonio Nucera
- alle 21.00: SPORTING LISBONA-PSG su Sky Sport Mix, Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Telecronaca Daniele Barone, Diretta Gol Luca Mastrorilli
- alle 21.00: TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND su Sky Sport 256 e in streaming su NOW. Telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Paolo Ciarravano
- alle 21.00: OLYMPIACOS-BAYER LEVERKUSEN su Sky Sport 257 e in streaming su NOW. Telecronaca Christian Giordano, Diretta Gol Alessandro Sugoni
- alle 21.00: VILLARREAL-AJAX su Sky Sport 258 e in streaming su NOW. Telecronaca Davide Polizzi, Diretta Gol Filippo Benincampi
Gli studi del martedì
- dalle 18: Champions League Show con Mario Giunta e Paolo Condò
- Dalle 20.00, dalle 23.00 e da mezzanotte: After Party Champions League Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Zvonimir Boban, Goran Pandev e Mario Giunta
- All’1.00: Goleador Europe con Martina Quaranta