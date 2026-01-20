Oggi, martedì 20 gennaio, su Sky e in streaming su NOW , la settima giornata di "League Phase" di Champions League con le partite da seguire live anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Champions League Show con con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

Si torna in campo in Europa con la Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026. Martedì 20 gennaio, la settima giornata della massima competizione europea per club - penultima della League Phase - sarà live su Sky Sport con le partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Alle 21.00, appuntamento a San Siro con Inter-Arsenal - Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Telecronaca di Fabio Caressa con il commento di Beppe Bergomi, inviati Matteo Barzaghi, Andrea Paventi e Valentina Mariani. Sempre alle 21.00 anche Copenhagen-Napoli su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253. Telecronaca di Riccardo Gentile con il commento di Aldo Serena, inviati Massimo Ugolini e Gianluigi Bagnulo.