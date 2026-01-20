Dure le parole dell'allenatore del Napoli al termine del match pareggiato contro il Copenaghen, capace di trovare l'1-1in 10 uomini: "Non ci sono attenuanti, questa gara si era messa nel miglior modo per essere vinta e noi non l'abbiamo fatto. Non abbiamo percepito l'importanza della vittoria, abbiamo dimostrato che il nostro livello al momento non è da Champions avendo fatto solo 8 punti. Dobbiamo essere arrabbiati e delusi"

C'è grandissimo rammarico nelle parole di Antonio Conte deluso per il pareggio subito con il Copenaghen in 10 che complica il percorso verso la qualificazione ai playoff: "Penso che ci debba essere delusione perché in una partita che si era messa nelle migliori condizioni per essere vinta e, dunque, per poter fare uno step in avanti verso la qualificazione non ci sono attenuanti sul fatto che non si sia vinto - dice - Oggi abbiamo dimostrato di fare fatica fuori casa in Champions. La gara era in totale controllo anche in parità numerica, al netto di tutte le assenze e della stanchezza, queste partite si devono vincere e dunque c'è delusione e significa che il livello nostro in questo momento non è per questa competizione avendo fatto solo 8 punti". Ed ancora: "C'è da fare un mea culpa tutti quanti oggi, c'è poco da parlare, ma da essere arrabbiati con noi stessi perché forse non abbiamo percepito l'importanza della posta in palio. La gara si era messa in discesa e noi l'abbiamo fatta diventare in salita". Adesso torna il campionato con un'altra sfida complicata contro la JUve: "Cerchiamo di fare del nostro meglio con chi abbiamo a disposizione, cerchiamo di lavorare e di offrire la migliore versione di noi, oggi ce la siamo rovinata, poi penseremo alle altre, faremo la conta e prepareremo la Juve".