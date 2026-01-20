Offerte Sky
Copenaghen-Napoli, Hamsik in tribuna. Il figlio Christian ha firmato per l'U17 dei danesi

Champions League

Marek Hamsik sarà in tribuna per assistere al match di Champions League tra Copenaghen e Napoli. Il figlio dell'ex capitano degli azzurri, Christian, è stato appena ingaggiato nella squadra Under 17 del club danese. Un'occasione per il papà per assistere dal vivo a una partita della squadra, con la quale ha giocato dal 2007 al 2019. Match in diretta alle 21 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

PROBABILI FORMAZIONI

Marek Hamsik sarà in tribuna per assistere alla sfida di Champions League tra Copenaghen e Napoli, in programma questa sera alle 21. Il figlio dell'ex capitano degli azzurri ha firmato a ottobre il contratto per la squadra Under 17 proprio del club danese, con la quale ha iniziato a giocare a partire dal mese di gennaio. Un'occasione per Hamsik per vedere dal vivo la squadra con la quale ha giocato dal 2007 al 2019, nello stadio che potrebbe un giorno vedere protagonista il suo primogenito classe 2010.

