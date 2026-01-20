Marek Hamsik sarà in tribuna per assistere al match di Champions League tra Copenaghen e Napoli. Il figlio dell'ex capitano degli azzurri, Christian, è stato appena ingaggiato nella squadra Under 17 del club danese. Un'occasione per il papà per assistere dal vivo a una partita della squadra, con la quale ha giocato dal 2007 al 2019. Match in diretta alle 21 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

PROBABILI FORMAZIONI