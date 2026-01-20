Dove vedere Inter-Arsenal in tv

Da non perdere oggi alle 21, la settima giornata di Champions League con l' Inter impegnata in casa contro l' Arsenal . Partita da seguire in diretta su in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca di Fabio Caressa con il commento di Beppe Bergomi, inviati Matteo Barzaghi, Andrea Paventi e Valentina Mariani. Inoltre, appuntamento con ' Champions League Show ' , con la conduzione di Mario Giunta per lo studio delle 18 e gli spazi news dell’approfondimento serale, e Federica Masolin per i pre e postpartita. In studio, insieme a Paolo Condò , i talent di Sky Sport: Fabio Capello, Zvonimir Boban e Goran Pandev . Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party , mentre chiude la serata Goleador Europe , con Martina Quaranta .

I numeri di Inter e Arsenal

Le due squadre si incontreranno per la quarta volta in Champions League, finora i nerazzurri hanno vinto due dei tre precedenti. L'ultimo successo dell'Arsenal in trasferta contro una squadra italiana nella competizione risale al marzo 2008 (2-0 contro il Milan). Da allora, i Gunners non hanno vinto nelle cinque trasferte successive e non hanno mai segnato. L'Inter ha perso due delle ultime tre partite casalinghe contro squadre inglesi (entrambe contro il Liverpool, nel 2022 e nel 2025). In caso di successo, l'Arsenal stabilirebbe la sua più lunga serie di vittorie consecutive in Coppa dei Campioni/Champions League, sette. L'Inter ha vinto le prime quattro partite questa stagione, ma ha poi perso le ultime due (contro l'Atletico Madrid e il Liverpool). L'ultima volta che i nerazzurri hanno subito tre sconfitte consecutive nella competizione è stata tra aprile e settembre 2011, quando Christian Chivu era ancora un giocatore del club. Dall'inizio del 2025, nessun giocatore ha segnato più gol di Lautaro Martínez in casa in Champions League (otto, come Serhou Guirassy). Gabriel Martinelli ha segnato in tutte le cinque gare di questa stagione e potrebbe registrare la più lunga striscia di gare consecutive in rete da parte di un giocatore brasiliano nella competizione - sei - superando le serie di cinque match di Neymar (in due occasioni, 2015 e 2017) e Jardel nel 1999.