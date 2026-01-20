Le parole dell’allenatore del Benfica alla vigilia della sfida di Champions dell’Allianz Stadium con la rivale di sempre: "Si parla di me e Spalletti, ma cosa può interessare di noi due? Interessa a voi. Le frecciatine fanno parte del gioco, ciò che conta è che io stimi Luciano per l’allenatore e la persona che è". Poi la domanda: "Allenare la Juve? Certo, e ciò che mi stupisce è quando allenatori senza storia si ritrovano a guidare le squadre più importanti"



Lo Special One ritrova l’avversaria di sempre del suo passato, quella Juventus che oggi… allenerebbe. Senza dimenticare quello che in passato ha scherzosamente chiamato "Spallettone", con il quale le frecciatine a distanza non sono mancate. "Si parla di me e di Spalletti, ma c'è la Champions League e si gioca Juventus-Benfica: è questo ciò che conta. Cosa può interessare di noi due? Interessa a voi, non a chi fa il nostro lavoro: le frecciatine – ha aggiunto il portoghese – fanno parte del gioco, ciò che conta è che io stimo Luciano per il suo lavoro e per la persona che è". E aggiunge: "Ha detto che nelle partite in cui ci sono io si alza il volume del calcio, io dico che si alza il volume dei fischi - la battuta dello Special One - e come allenatore lo apprezzo molto: ha guidato una Roma con grande qualità e quando sono tornato in Italia l'ho ritrovato al Napoli, mentre oggi allena la Juve. Quando uno è bravo, allena questo tipo di squadre".