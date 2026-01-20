Offerte Sky
Juventus-Benfica, le probabili formazioni della partita di Champions League

Champions League

Spalletti sfida Mourinho in un match decisivo per la qualificazione ai playoff di Champions League. L'allenatore bianconero dovrebbe dare ancora fiducia a David centravanti, alle sue spalle Yildiz, Miretti e McKennie a ispirarlo. In mediana si rivede Thuram con Locatelli, così come Di Gregorio in porta

LE PAROLE DI SPALLETTI IN CONFERENZA

Probabili Formazioni

Juventus
Juventus
Michele Di Gregorio
Michele Di Gregorio
Juventus
Pierre Kalulu
Pierre Kalulu
Juventus
Bremer
Bremer
Juventus
Lloyd Kelly
Lloyd Kelly
Juventus
Andrea Cambiaso
Andrea Cambiaso
Juventus
Khéphren Thuram
Khéphren Thuram
Juventus
Manuel Locatelli
Manuel Locatelli
Juventus
Weston McKennie
Weston McKennie
Juventus
Fabio Miretti
Fabio Miretti
Juventus
Kenan Yildiz
Kenan Yildiz
Juventus
Jonathan David
Jonathan David

Juventus, la probabile formazione

(4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; McKennie, Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti

  • Partita fondamentale per la Juve. Spalletti si affida ancora a David nel ruolo di centravanti
  • Sulla trequarti è intoccabile Yildiz. Confermato Miretti trequartista, McKennie agisce largo a destra
  • A differenza di Cagliari, si rivedono Thuram in mediana con Locatelli e Di Gregorio tra i pali. La linea difensiva è la solita delle ultime partite

Benfica, la probabile formazione

(4-2-3-1): Trubin; Dedic, Otamendi, Araujo, Dahl; Barreiro, Aursnes; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis. All. Mourinho
  • Mourinho senza gli infortunati Bah, Lukebakio e Rios
  • Sulla sinistra c'è l'ex Roma Dahl, davanti la certezza è Pavlidis
  • Occhio a Otamendi: è in diffida, con un giallo salta l'ultima partita del girone

