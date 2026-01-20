Spalletti sfida Mourinho in un match decisivo per la qualificazione ai playoff di Champions League. L'allenatore bianconero dovrebbe dare ancora fiducia a David centravanti, alle sue spalle Yildiz, Miretti e McKennie a ispirarlo. In mediana si rivede Thuram con Locatelli, così come Di Gregorio in porta
Probabili Formazioni
Juventus, la probabile formazione
(4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; McKennie, Locatelli; McKennie, Miretti; Yildiz; David. All. Spalletti
- Partita fondamentale per la Juve. Spalletti si affida ancora a David nel ruolo di centravanti
- Sulla trequarti è intoccabile Yildiz. Confermato Miretti trequartista, McKennie agisce largo a destra
- A differenza di Cagliari, si rivedono Thuram in mediana con Locatelli e Di Gregorio tra i pali. La linea difensiva è la solita delle ultime partite
Benfica, la probabile formazione
- Mourinho senza gli infortunati Bah, Lukebakio e Rios
- Sulla sinistra c'è l'ex Roma Dahl, davanti la certezza è Pavlidis
- Occhio a Otamendi: è in diffida, con un giallo salta l'ultima partita del girone