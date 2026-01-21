Oggi alle 21 appuntamento con Juve-Benfica: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Su Sky Sport ampio spazio all’approfondimento pre e post partita con Champions League Show in compagnia di Federica Masolin e dei suoi ospiti

Da non perdere oggi alle 21 , la settima giornata di Champions League con la Juve impegnata contro il Benfica: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass . Inoltre, appuntamento con 'Champions League Show' dalle 18 alle 18.35 con Mario Giunta e Alessandro Costacurta. Poi dalle 20 e dalle 23 con Federica Masolin in compagnia di Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero, Paolo Di Canio e Mario Giunta. Chiude la serata Goleador Europe , con Martina Quaranta. Alle 18.45 e alle 21 (su Sky Sport 251 e in streaming su NOW) appuntamento anche con Diretta Gol , per seguire le partite in contemporanea.

I numeri di Juventus e Benfica

La Juventus ha vinto solo una delle nove sfide (1N, 7P) contro il Benfica in tutte le competizioni, ovvero quella per 3-0 in casa ai quarti di finale della Coppa UEFA 1992-93, torneo poi vinto dai bianconeri. Il Benfica ha vinto tutte le cinque partite disputate contro la Juventus in Coppa dei Campioni/Champions League; soltanto il Bayern Monaco vanta una percentuale del 100% di vittorie migliore contro una singola avversaria (6/6 vs Olympiakos). Dopo non essere riuscita a vincere alcuna delle prime quattro partite (3N, 1P) di Champions League in questa stagione, la Juventus ha vinto le ultime due e potrebbe infilare più successi consecutivi nella competizione per la prima volta da marzo-novembre 2021 (cinque in quel caso). Il Benfica ha vinto le ultime due partite di Champions League (entrambe per 2-0), dopo averne perse sei di fila in precedenza. L'allenatore del Benfica, José Mourinho, ha vinto soltanto una delle sei trasferte (2N, 3P) giocate contro la Juventus in tutte le competizioni; tuttavia, quella vittoria è arrivata nella sua unica gara esterna all'Allianz Stadium in Champions League (2-1 con il Manchester United nel novembre 2018).