Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Borussia Dortmund-Inter, le probabili formazioni della partita di Champions League

Champions League
©Getty

Tutto in una notte per l'Inter: mercoledì 28 gennaio alle 21 si gioca l'accesso diretto agli ottavi di Champions contro il Borussia Dortmund. Chivu non avrà a disposizione Barella per un affaticamento muscolare, al suo posto favorito Sucic. In attacco, al momento, dovrebbe giocare Lautaro, nonostante sia diffidato, insieme a Thuram. Il match live su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

L'INTER SI QUALIFICA AGLI OTTAVI SE... - CHAMPIONS, IL PROGRAMMA SU SKY

Probabili Formazioni

Inter
Inter
Yann Sommer
Yann Sommer
portiere
Inter
Yann Bisseck
Yann Bisseck
difensore centrale di destra
pubblicità
Inter
Manuel Akanji
Manuel Akanji
difensore centrale
Inter
Alessandro Bastoni
Alessandro Bastoni
difensore centrale di sinistra
pubblicità
Inter
Luis Henrique
Luis Henrique
esterno destro
Inter
Petar Sucic
Petar Sucic
centrocampista centrale di destra
Inter
Piotr Zielinski
Piotr Zielinski
centrocampista centrale
Inter
Henrikh Mkhitaryan
Henrikh Mkhitaryan
centrocampista centrale di sinistra
pubblicità
Inter
Federico Dimarco
Federico Dimarco
esterno sinistro
Inter
Lautaro Martínez
Lautaro Martínez
ATTACCANTE
pubblicità
Inter
Marcus Thuram
Marcus Thuram
ATTACCANTE

La probabile formazione dell'Inter

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, M.Thuram. All. Chivu

  • Out Barella per affaticamento muscolare: al suo posto dovrebbe giocare Sucic insieme a Mkhitaryan e Zielinski
  • Chivu si gioca l'accesso agli ottavi con Thuram e Lautaro in attacco. L'argentino è diffidato ma resta in vantaggio su Bonny
  • In difesa, davanti a Sommer, dovrebbero partire dal 1' Bisseck, Akanji e Bastoni. Sulla fascia opportunità per Luis Henrique a sinistra mentre Dimarco a destra

La probabile formazione del Borussia Dortmund

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Can, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Bensebaini; Brandt, Silva; Guirassy. All. Kovac

 

Champions League: Altre Notizie

Atalanta, le combinazioni per passare agli ottavi

Champions League

Già certa dei playoff e attualmente racchiusa nel "gruppone" di otto squadre a 13 punti,...

Conte: "Contro il Chelsea ci giochiamo tutto"

CHAMPIONS

Obbligatorio vincere mercoledì al 'Maradona' per centrare i playoff, match introdotto a Sky da...

Napoli, le combinazioni per passare ai playoff

CHAMPIONS

Attualmente fuori dai playoff ed eliminati a causa del 25° posto in classifica, gli azzurri...

Inter, le combinazioni per passare agli ottavi

CHAMPIONS

Già certi dei playoff e attualmente al 14° posto in classifica, i nerazzurri giocano a Dortmund...

Juve, le combinazioni per qualificarsi agli ottavi

CHAMPIONS

Già ammessi ai playoff e attualmente al 15° posto in classifica, i bianconeri affrontano il...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE