Tutto in una notte per l'Inter: mercoledì 28 gennaio alle 21 si gioca l'accesso diretto agli ottavi di Champions contro il Borussia Dortmund. Chivu non avrà a disposizione Barella per un affaticamento muscolare, al suo posto favorito Sucic. In attacco, al momento, dovrebbe giocare Lautaro, nonostante sia diffidato, insieme a Thuram. Il match live su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

