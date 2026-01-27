Borussia Dortmund-Inter, le probabili formazioni della partita di Champions LeagueChampions League
Tutto in una notte per l'Inter: mercoledì 28 gennaio alle 21 si gioca l'accesso diretto agli ottavi di Champions contro il Borussia Dortmund. Chivu non avrà a disposizione Barella per un affaticamento muscolare, al suo posto favorito Sucic. In attacco, al momento, dovrebbe giocare Lautaro, nonostante sia diffidato, insieme a Thuram. Il match live su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW
L'INTER SI QUALIFICA AGLI OTTAVI SE... - CHAMPIONS, IL PROGRAMMA SU SKY
Probabili Formazioni
La probabile formazione dell'Inter
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, M.Thuram. All. Chivu
- Out Barella per affaticamento muscolare: al suo posto dovrebbe giocare Sucic insieme a Mkhitaryan e Zielinski
- Chivu si gioca l'accesso agli ottavi con Thuram e Lautaro in attacco. L'argentino è diffidato ma resta in vantaggio su Bonny
- In difesa, davanti a Sommer, dovrebbero partire dal 1' Bisseck, Akanji e Bastoni. Sulla fascia opportunità per Luis Henrique a sinistra mentre Dimarco a destra
La probabile formazione del Borussia Dortmund
BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Can, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Bensebaini; Brandt, Silva; Guirassy. All. Kovac